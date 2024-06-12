Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу – Міноборони

Наша держава має гарну перспективу для перемоги у війні проти Росії.

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Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу, зазначає генерал-лейтенант Іван Гаврилюк/ колаж: Главред, фото: Міноборони України

Україна стала першою державою у світі, яка створила новітній рід військ – Сили безпілотних систем. Такий рід військ зможе у майбутньому завдавати російським окупантам ударів на всю можливу глибину – від наших бойових порядків і аж до Уралу.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він наголосив, що Україна є єдиною державою у світі, яка вже завершує комплектування такого роду військ.

За його словами, наша країна має гарну перспективу, щоб перемогти у цій війні країну-агресорку Росію.

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"У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цієї перемоги ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоров’я наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі – роботів і безпілотні системи", – сказав Гаврилюк.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет міністрів підтримав проєкт Указу президента України про створення цього роду військ.

Хто такий Іван Гаврилюк? Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині. На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Війна в Україні – останні новини

РФ завдала комбінованого удару по Києву у ніч на середу, 12 травня. Окупанти застосували для атаки ракети, зокрема і балістику, та дрони.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окупанти запустили по Україні 6 ракет і 24 дрони. Була пошкоджена низка об’єктів у різних областях, виникла пожежа. Є постраждалі. У Дніпропетровській області внаслідок атаки окупантів постраждала сім’я з дитиною, у Київській області – чоловік.

Також у ніч на 12 червня у Криму прогриміли вибухи в багатьох містах. Вночі вибухи лунали у п’яти містах тимчасово окупованого Криму. Внаслідок цього може бути уражена російська ЗРК С-400.

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