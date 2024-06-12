УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу – Міноборони

Альона Вороніна
12 червня 2024, 09:36
109
Наша держава має гарну перспективу для перемоги у війні проти Росії.
Украинские дроны, Иван Гаврилюк
Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу, зазначає генерал-лейтенант Іван Гаврилюк/ колаж: Главред, фото: Міноборони України

Україна стала першою державою у світі, яка створила новітній рід військ – Сили безпілотних систем. Такий рід військ зможе у майбутньому завдавати російським окупантам ударів на всю можливу глибину – від наших бойових порядків і аж до Уралу.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він наголосив, що Україна є єдиною державою у світі, яка вже завершує комплектування такого роду військ.

За його словами, наша країна має гарну перспективу, щоб перемогти у цій війні країну-агресорку Росію.

відео дня

"У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цієї перемоги ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоров’я наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі – роботів і безпілотні системи", – сказав Гаврилюк.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет міністрів підтримав проєкт Указу президента України про створення цього роду військ.

Хто такий Іван Гаврилюк?

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України.

Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Війна в Україні – останні новини

РФ завдала комбінованого удару по Києву у ніч на середу, 12 травня. Окупанти застосували для атаки ракети, зокрема і балістику, та дрони.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окупанти запустили по Україні 6 ракет і 24 дрони. Була пошкоджена низка об’єктів у різних областях, виникла пожежа. Є постраждалі. У Дніпропетровській області внаслідок атаки окупантів постраждала сім’я з дитиною, у Київській області – чоловік.

Також у ніч на 12 червня у Криму прогриміли вибухи в багатьох містах. Вночі вибухи лунали у п’яти містах тимчасово окупованого Криму. Внаслідок цього може бути уражена російська ЗРК С-400.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони вторгнення Росії Міноборони України
Реклама

Головне за день

Буде ще гірше, ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться – Гончар

Буде ще гірше, ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться – Гончар

11:28 Україна
Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу – Міноборони

Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу – Міноборони

09:36 Україна
Відключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – Гончар

Відключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – Гончар

09:00 Інтерв'ю
Всі головні новини
Реклама

Популярне

3 знаки зодіаку, які можуть стати мільйонерами 16794

3 знаки зодіаку, які можуть стати мільйонерами

Найбільший страх Путіна : Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії 6135

"Найбільший страх Путіна": Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи 4517

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується 4413

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується

Останні новини

11:37

Загроза наступу РФ на Сумщині: аналітик сказав, яка ситуація на кордоні

11:28

Буде ще гірше, ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться – Гончар

11:15

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Бикам - велика помилка, Зміям - жалість

11:07

Оточення не буде: окупанти втратили можливість відкрити новий фронт

11:01

Євро-2024: де дивитися турнір в Україні та розклад матчів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:39

"Сиди тихо": путіністка Маша Распутіна напала на Аллу Пугачову

10:25

Що означає "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало хто знає справжнє значенняВідео

10:20

Адмінпослуг без військового квитка не буде: що треба знати військовозобов'язаним

10:05

Кому з пенсіонерів перерахують пенсії: хто має право на доплату

Реклама
09:42

Коли грає Україна на Євро-2024: розклад матчів та суперники збірної України

09:36

Українські безпілотники зможуть уражати об'єкти окупантів аж до Уралу – Міноборони

09:33

Путініст Філіп Кіркоров влаштував розбірки на зйомках - деталі

09:20

Гороскоп на завтра 13 червня: Козерогам - вибух творчості, Терезам - проблеми з концентрацією

09:00

Відключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – Гончар

08:52

РФ запустила по Україні 6 ракет і 24 дрони, є руйнування і постраждалі: які наслідки атакиФото

08:17

Для чого РФ звинувачує Україну в тероризмі: в ISW зробили важливу заяву

08:11

"Перший у житті": Наталя Могилевська вразила тим, що їй вдалося разом із дітьми

08:10

Коротко про вибори у Франції: що чекає Макрона та УкраїнуПогляд

08:10

Жахлива, але мирна Росія майбутнього?Погляд

07:35

Яке свято 13 червня: що категорично заборонено робити на Вознесіння Господнє

Реклама
07:25

У Криму прогриміли вибухи в багатьох містах: може бути уражена ЗРК С-400Відео

06:34

РФ вночі завдала комбінованого удару по Києву, прогриміли вибухи: деталі

05:44

Як зберегти огірки свіжими довше: простий секрет з крижаною водою від садівниціВідео

05:10

Треба за 4 секунди знайти дивний пиріг: оптична ілюзія на перевірку уважності

04:39

Поганий знак: що негайно слід зробити з речами з секонду - як не накликати бідуВідео

04:00

Чому Аффлек і Лопес продають маєток за 60 млн доларів: ЗМІ розповіли

03:29

Куди діваються видалені фото з телефону: про цю таємницю ґаджета знають одиниці

03:24

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи

02:30

Мадонна нагадала про страждання дітей України та потужно підтримала Саміт мируВідео

01:35

Чому варто пити розсіл із маринованих огірків: 8 вражаючих переваг для організму

00:11

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується

11 червня, вівторок
23:36

"РФ налагодила величезне виробництво": Катков розкрив потужності України та Росії

23:07

НАТО має офіційно запросити Україну: Польща вимагає рішучих дій від Альянсу

22:54

Принц Гаррі шукає окремий будинок від Меган Маркл: що сталося

22:51

"Наче все завмерло": вдова Віталія Білоножка зізналася, як переживає його смерть

22:45

ЗМІ дізналися дивні подробиці "смерті" зрадника Мацегори

21:56

Настя Каменських повідомила радісну новину - що сталося

21:50

Бійка з "медиками" у ТЦК Одеси: у військкоматі озвучили свою версію

21:41

Які речі не можна прати разом в жодному разі: правила, які важливо знати усім

21:37

Україна отримає 100 ракет для Patriot: Пісторіус оголосив про потужний пакет допомоги

Реклама
21:34

"Жоржик-коржик, перший дзвіночок!": у Мережі з'явилися перші фото онука Меладзе

20:44

"У 6 разів більше, ніж у 2023 році": в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА

20:34

Путіністка-жінка Пєскова раптово згадала, що вона - українка: безглузда причина

19:59

Це тисячі дронів: командувач безпілотних сил перерахував цілі для ударів БПЛА по Росії

19:33

РФ випалює Часів Яр та Іванівське: у ЗСУ розкрили пекельну ситуацію на Донеччині

19:19

Україна посилює функції Держаудитслужби, щоб надані ЄС кошти витрачалися прозоро - Басалаєва

19:16

Швидко зіпсується: навіщо каву зберігати у холодильнику – маловідомий секретВідео

19:10

Щодо Рижівки та Сумської області: що потрібно знатиПогляд

19:02

Ще одна країна НАТО передає Україні ППО: шанси балістики РФ тануть на очах

19:00

"Чемодан-вокзал..." не допомогли: у РФ "законсервувався" зрадник України Мацегора

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти