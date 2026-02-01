Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Вже по 150 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Марія Николишин
1 лютого 2026, 10:48
147
Лише за останній тиждень ціни зросли на 10%.
Вже по 150 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч
Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні дорожчають тепличні огірки
  • Їх вже продають по 120-150 гривень за кілограм
  • Наступного тижня ситуація може стабілізуватися

Тепличні огірки в Україні знову дорожчають. Стабільно високий попит та суттєве скорочення пропозиції даної продукції стимулюють зростання цін. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що наразі лише поодинокі українські комбінати ведуть реалізацію тепличних овочів, основну ж пропозицію даної продукції на внутрішньому ринку складають виключно імпортні огірки виробництва Туреччини.

відео дня

Так, зараз продавці пропонують до продажу огірки в діапазоні 120-150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.

За словами аналітиків, подорожчання тепличних огірків пов’язане із підвищенням цін на цю продукцію в самій Туреччині, яка традиційно є основним постачальником тепличних овочів в Україну в зимовий період.

"На поточному тижні імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб’ємними партіями, до того ж багато гуртових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість даної продукції", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що сьогодні тепличні огірки на українському ринку надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року.

На думку аналітиків, така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня ситуація стабілізується.

Ціни на овочі в Україні

Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктор економічних наук Інна Сало говорила, що у лютому 2026 року в Україні очікується сезонне зростання цін на овочі та фрукти, яке буде помірним, але відчутним для споживачів.

За її словами, овочі можуть подорожчати до 10%, а фрукти — до 15% порівняно з нинішніми цінами, насамперед через зростання витрат на їх зберігання.

Вже по 150 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що літр олії з приходом весни може коштувати 100 гривень.

Також в Україні змінилися ціни на вершкове масло. Вартість молочного продукту неочікувано знизилася. Але його вартість почне зростати вже у лютому.

Крім того, у лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби, але дефіциту хліба не прогнозується.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти огірки новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста

Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста

13:20Війна
Справжній пік похолодання: де в Україні температура впаде до -28 градусів

Справжній пік похолодання: де в Україні температура впаде до -28 градусів

12:18Синоптик
Росія вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі - що відомо про поранених

Росія вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі - що відомо про поранених

12:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовше

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовше

Карта Deep State онлайн за 1 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити долю: "чорна смуга" позаду

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити долю: "чорна смуга" позаду

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 лютого (оновлюється)

Останні новини

13:20

Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста

13:15

Розкрито перші подробиці смерті зірки "Один вдома" Кетрін О'Хара

13:13

Полтавщину атакує 28-градусний мороз: синоптики назвали дату похолодання

12:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 лютого

12:18

Справжній пік похолодання: де в Україні температура впаде до -28 градусів

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
12:06

Росія вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі - що відомо про пораненихФото

12:01

Поступки щодо Донбасу не зупинять РФ: ЗМІ попередили про небезпечний план Кремля

12:00

Вишневий садок без романтики: правда про село XIX століття

11:58

Проблему Шахедів зі Starlink вирішено - яке рішення вдалось реалізувати

Реклама
11:50

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 лютого: Рибам - відповідальність, Дівам - зустріч

11:33

Вибори в Україні: Зеленський сказав, чи балотуватиметься знову

11:31

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 лютого

10:48

Вже по 150 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

10:46

Китайський гороскоп на завтра, 2 лютого: Тиграм - підстава, Козлам - вибір

10:24

Більше 6 тисяч дронів: Зеленський оприлюднив тривожні дані щодо обстрілів РФ

10:01

Відмова Києва від гарячого водопостачання: названо головні ризики

10:01

Зими теплішають — снігурів меншає: що кажуть орнітологи

09:58

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 лютого: Ракам - витрати, Дівам - важливе рішення

09:53

Польща заявила про вторгнення з боку Білорусі: що летіло та чи була загроза

09:33

Україна планує рятуватися від Шахедів "малою" ППО: експерт оцінив шанси на успіх

Реклама
09:19

Китайський гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Щурам - ризик, Тиграм потрібна порада

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 лютого (оновлюється)

08:51

Повітряне "вікно" у Крим: партизани завдали потужного удару по тилу ворогаВідео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Ворог атакував дроном Дніпро, є жертви: деталі смертельної атаки РФФото

08:00

Чи можна зупинити сивину: що каже сучасна наука

07:56

В Україні можливі масові відключення світла: озвучено невтішний прогноз

06:30

Гороскоп Таро на лютий 2026: Овнам - вибір, Тельцям - витрати, Близнюкам - гроші

06:00

За побачення — до стовпа, за бороду — штраф: дивні закони Гетьманщини

05:31

На диво, це дійсно працювало: для чого в СРСР масово клали газети в холодильник

05:05

Розлучений онук Пугачової закрутив новий роман — подробиці

04:29

SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак - "Флеш"

04:13

Як зрозуміти, що перед вами психопат: психологи назвали ключові ознаки

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки в магазині за 23 секунди

04:00

Чому не 10 і не 20: справжня причина появи дач на 6 соток

03:47

Україна під впливом морозного шторму: коли відступить похолодання

02:35

Шлях до подорожей у часі: сенсаційні подробиці відкриття вчених

31 січня, субота
23:33

Вводяться жорсткі обмеження: графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого

22:41

Каскадні відключення в семи областях: нові деталі великого блекауту в Україні

21:51

Повна відмова від гарячої води: українців попередили про ризик відключення ГВП

Реклама
21:41

РФ постійно стягує сили: окупанти готуються до наступу на Сумщині

21:27

Що не можна робити з грошима в цей день: заборони у свято 1 лютого

21:11

Ідеальна пара для Тельця: з ким цей знак зодіаку буде по-справжньому щасливий

20:42

"Продукти будуть дорожчати": українців попередили про неминуче зростання цін

20:10

Третій корпус: Якщо держава не захистить Національне меморіальне військове кладовище, це зроблять військові і ветерани

19:41

Один простий трюк з радіатором: кімната прогрівається в рази швидшеВідео

19:36

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

19:11

"Породило підозри": Кейт Міддлтон розгнівана через шпигунство в королівському палаці

19:10

"При Байдені такого не було": що задумав ТрампПогляд

18:30

Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти