Вже по 150 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Лише за останній тиждень ціни зросли на 10%.

Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні дорожчають тепличні огірки

Їх вже продають по 120-150 гривень за кілограм

Наступного тижня ситуація може стабілізуватися

Тепличні огірки в Україні знову дорожчають. Стабільно високий попит та суттєве скорочення пропозиції даної продукції стимулюють зростання цін. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що наразі лише поодинокі українські комбінати ведуть реалізацію тепличних овочів, основну ж пропозицію даної продукції на внутрішньому ринку складають виключно імпортні огірки виробництва Туреччини.

Так, зараз продавці пропонують до продажу огірки в діапазоні 120-150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.

За словами аналітиків, подорожчання тепличних огірків пов’язане із підвищенням цін на цю продукцію в самій Туреччині, яка традиційно є основним постачальником тепличних овочів в Україну в зимовий період.

"На поточному тижні імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб’ємними партіями, до того ж багато гуртових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість даної продукції", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що сьогодні тепличні огірки на українському ринку надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року.

На думку аналітиків, така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня ситуація стабілізується.

Ціни на овочі в Україні

Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктор економічних наук Інна Сало говорила, що у лютому 2026 року в Україні очікується сезонне зростання цін на овочі та фрукти, яке буде помірним, але відчутним для споживачів.

За її словами, овочі можуть подорожчати до 10%, а фрукти — до 15% порівняно з нинішніми цінами, насамперед через зростання витрат на їх зберігання.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що літр олії з приходом весни може коштувати 100 гривень.

Також в Україні змінилися ціни на вершкове масло. Вартість молочного продукту неочікувано знизилася. Але його вартість почне зростати вже у лютому.

Крім того, у лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби, але дефіциту хліба не прогнозується.

