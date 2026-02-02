Рус
"Люди з квадратними очима в магазині": чого чекати від цін на овочі

Юрій Берендій
2 лютого 2026, 03:32
Експерт запевнив, що зростання цін на тепличні помідори не має істотного впливу на споживчий кошик українців і не є приводом для паніки.
'Люди з квадратними очима в магазині': чого чекати від цін на овочі
Як зміняться ціни на овочі в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ціни на тепличні овочі не зазнали сильного здорожчання
  • Ціни на картоплю зараз на 20% нижчі, ніж торік

Ціни на овочі традиційно викликають хвилю емоцій, особливо взимку, коли на прилавках домінує теплична продукція. Однак, суттєвого здорожчання цін на них очікувати не варто. Про це в інтерв'ю Главреду заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він зазначив, що відсутність свіжих помідорів не є критичною для громадян, адже тепличні овочі нині зазнали суттєвого подорожчання через невисокий попит і займають менш ніж 1% у споживчому кошику українців.

"Одна справа – Київ і Le Silpo в Mandarin Plaza, де ціни такі, що люди виходять з магазину з квадратними очима. Але там отоварюється відповідний контингент, який взагалі не рахує грошей. Але такого контингенту менше 0,1% в Україні. Так що це не показник. Звичайно, ми можемо зайти туди, сфотографувати цінники, а потім сказати: "Тільки подивіться, як в Україні зросли ціни!". Але це буде брехня і перекручування", - вказав він.

Пендзин підкреслив, що підстав для паніки немає, адже ситуація з овочами залишається стабільною. Окремо він навів приклад, що картопля цього року коштує приблизно на 20% дешевше, ніж торік.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти здорожчають у 2026 році - прогноз експерта

Як раніше писав Главред, у лютому 2026 року прогнозується падіння закупівельних цін на молоко водночас із зростанням вартості молочної продукції для споживачів у магазинах. Про це повідомив провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус. За його словами, ці цінові зміни зумовлені впливом одразу кількох чинників.

"Скорочення поголів'я корів, зростання собівартості виробництва, енергетичні ризики через блекаути і девальвація гривні формують тиск на ринок молока", — пояснив експерт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні триває зростання цін на продукти харчування,. Так, наприкінці минулого тижня подорожчання торкнулося зокрема цибулі та часнику.

Водночас, тепличні огірки дорожчають через високий попит і скорочення пропозиції, вказують аналітики EastFruit.

Крім того, попри ціновий стрибок, овочі все ще коштують менше, ніж торік, завдяки вдалому врожаю 2025 року. Про це заявив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти Олег Пендзин
