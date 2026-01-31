"Продукти будуть дорожчати": українців попередили про неминуче зростання цін

На кінцеву ціну продуктів впливає відразу кілька факторів, у тому числі витрати на зберігання, каже Олег Пендзин.

Важливе із заяв Пендзіна:

Продукти дорожчають постійно, інфляція не припиняється

На кінцеву ціну продуктів впливає відразу кілька факторів

У будь-якому випадку, продукти в Україні будуть дорожчати

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін прокоментував питання про те, як нинішні тривалі відключення електроенергії, коли часом світло з'являється всього на три години на добу, позначаться на цінах на продукти харчування.

"Продукти дорожчають постійно. Інфляція не припиняється: вона може бути більшою або меншою, але дефляції у нас не було. У нас постійно все дорожчає. Зростання цін залежить від дуже багатьох факторів. І відключення електроенергії є лише одним з них", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що на кінцеву ціну продуктів впливає відразу кілька факторів, у тому числі витрати на зберігання. Водночас він звернув увагу на те, що найважче не великим переробним підприємствам і не великим торговельним мережам, а малому та середньому бізнесу: у якого менший асортимент, і витрати на електроенергію розподілятимуться на меншу кількість товарних позицій.

"Тому в будь-якому випадку продукти будуть дорожчати <...> Бізнес у будь-якому випадку перекладе ці додаткові витрати на нас з вами, тобто на покупців, підвищивши ціни на товар. Тому головне питання – не наскільки важко бізнесу, а чи готові ми за це заплатити", – додав Пендзин.

Як можуть змінитися ціни: оцінка фахівця

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що збільшення вартості яєць можливе лише в разі підвищення тарифів на електроенергію і, за його оцінкою, не перевищить близько 10%. На даний момент, зазначив експерт, ситуація на ринку залишається стабільною, тому передумов для різкого стрибка цін він не спостерігає.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

