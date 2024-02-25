Що буде, коли ЗСУ підійдуть до Криму: Романенко оцінив ризик ядерного удару з боку РФ

Кремль використовує ядерні загрози для того, щоб тиснути на країни Заходу. Але повністю виключати такий сценарій не варто.

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Ігор Романенко оцінив ризик того, що РФ завдасть ядерного удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив ризик того, що країна-агресор РФ може застосувати ядерну зброю, якщо ЗСУ увійдуть до Криму або підійдуть до нього впритул.

За словами Романенка, Кремль використовує ядерні загрози для того, щоб тиснути на країни Заходу.

"Росія цим лякає, щоб чинити тиск на керівництво наших країн-союзників, але, думаю, не піде на це. Це малоймовірно на даний момент", - сказав Романенко під час чату на Главреді.

При цьому він додав, що повністю скидати такий сценарій з рахунків не варто.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Звільнення Криму

Міністр оборони України Рустем Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим. За його словами, Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. Деокупація півострова - стратегічна мета України.

Україні для звільнення окупованого агресором Росією Криму потрібно розрубати "сухопутний коридор" росіян на півострів і зруйнувати Кримський міст. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Україна зможе перерізати "коридор" Росії до Криму, щойно отримає відповідні боєприпаси від Заходу. У кращому випадку це відбудеться у другій половині 2024 року, вважає генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

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