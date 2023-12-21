"Я впевнений на 100 відсотків": Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим

Деокупація Кримського півострова - стратегічна мета України, сказав міністр оборони.

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Рустем Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.

"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умеров в інтерв'ю виданню Bild.

Він також згадав, що народився кримським татарином далеко від своєї Батьківщини в Середній Азії, тому що "радянська влада депортувала весь народ".

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Сьогодні ж, за його словами, Російська Федерація рперебуває на темній стороні, а режим Путіна засуджує весь цивілізований світ.

"Немає жодних сумнівів в тому, що ми переможемо", - переконаний Умеров.

Звільнення Криму

ЗСУ почнуть наступ на Крим не раніше літа або осені наступного року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

Для перемоги у війні над агресором Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

Українські військові звільнять Крим від російських окупантів у будь-якому випадку. Перешкодою не стануть навіть деякі західні союзники, які не підтримують звільнення півострова військовим способом. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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