'Путін сказав': Зеленський попередив про нові плани РФ щодо міст України

Розвідка отримала інформацію про загрозу для великих міст України. Зеленський попередив про стратегію РФ і попросив Європу про допомогу.

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Зеленський розкрив справжні наміри Путіна щодо України: до чого готується Кремль / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який план поставив Путін для військ РФ

Як обмеження Starshield впливають на боротьбу з дронами

Якої допомоги Зеленський очікує від європейських партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль прагне зруйнувати нормальне життя у найбільших українських містах. За його словами, із цим пов’язані систематичні російські удари по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю та Одесі. Глава держави закликав європейських партнерів посилити підтримку української ППО й енергетики, а також санкційний тиск на Росію. Окремо він повідомив про обмеження швидкості роботи Starshield, які, за його словами, ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського із звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

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Які плани Росії щодо України

За словами Зеленського, українська розвідка отримала інформацію про наміри російського керівництва, які свідчать про прагнення Кремля зруйнувати нормальне життя у найбільших містах України. Президент України закликав європейських лідерів допомогти захистити їх від російських атак.

"Путін сказав людям, і це достовірна інформація, - він прямо заявив своїм найближчим соратникам, що хоче знищити життя в цих містах. Ось чому ми спостерігаємо цей постійний терор проти Києва, столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси та інших міст", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що українська команда вже розробила плани забезпечення стійкості великих міст. Для їх реалізації потрібна допомога міжнародних партнерів, зокрема фінансова, технічна та спеціалізована підтримка.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яка має бути роль Європи у переговорах

Крім того, Зеленський наполягає на постійній участі європейських держав у дипломатичному процесі щодо завершення війни. Про це він заявив, коментуючи контакти за участю американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які на той момент перебували в Москві, а ввечері мали прибути до Дубліна.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Український президент планував обговорити з ними результати переговорів, що тривали протягом кількох попередніх днів. Він позитивно оцінив залучення європейських держав до дипломатичного процесу, однак наголосив, що їхня участь має бути постійною.

"І ми маємо забезпечити, щоб Європа стала постійною учасницею цих переговорів. З того, що я почув від нашої делегації, переговори були серйозними, а не порожніми. По-перше, домовленість про обмін військовополоненими", - сказав Зеленський.

Окремо глава держави звернув увагу на майбутню архітектуру безпеки. За його оцінкою, обговорення між Вашингтоном і Москвою виходять за межі безпосередніх гарантій для Києва та можуть стосуватися принципів подальших відносин між європейськими країнами й Росією.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

"Насправді йдеться скоріше про якусь нову систему безпеки між Європою та Росією, і ми вважаємо такий підхід дещо дивним, адже протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу Європа ставилася до Росії доброзичливо і намагалася налагодити з нею якомога більше торгівлі, якомога більше співпраці та якомога кращі відносини. Війни Путіна насправді пов’язані лише з його ставленням до інших, а не з якоюсь постійною конфронтацією з Європою, якої неможливо було уникнути", - пояснив президент.

Який результат переговорів в Абу-Дабі

Президент також повідомив, що попри дипломатичні контакти, українська сторона не отримала згоди Москви на низку заходів, які могли б зменшити інтенсивність бойових дій. Зеленський зазначив, що Україна намагалася домовитися про заходи, які допомогли б зменшити інтенсивність бойових дій, зокрема про безпеку в Чорному морі та припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Однак, за словами Зеленського, російська сторона не погодилася обговорювати відповідні кроки.

"На жаль, учора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися заходів щодо деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати наносити удари", - повідомив Зеленський.

Чому Росія атакує енергетичну інфраструктуру України перед зимою

Зеленський наголосив, що російські атаки на енергетичні об’єкти створюють додаткові загрози напередодні зими. Україна вже неодноразово проходила опалювальні сезони в умовах ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Глава держави пов’язав таку тактику Кремля з використанням енергетичних ресурсів як інструменту політичного тиску. Президент нагадав, що Москва застосовувала подібні методи ще до повномасштабного вторгнення, використовуючи газову залежність інших держав.

"Щозими росіяни намагаються завдати якомога більше шкоди, і ми бачимо це щодня, бачимо щороку, і навіть до цієї війни, коли Путін майже щозими використовував газ як зброю проти України та, до речі, інших країн, використовуючи енергетику для шантажу людей. Він розглядає енергетику як поле бою, і ми це розуміємо. Тож наші пріоритети залишаються незмінними", - зазначив глава держави.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Якої військової та енергетичної допомоги потребує Україна від Європи

Президент зазначив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, боєприпасів для винищувачів F-16 та обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Зеленський закликав європейських партнерів допомогти із забезпеченням цих потреб напередодні зимового періоду.

"По-перше, протиповітряна оборона: нам потрібні перехоплювачі, ракети для наших "Патріотів", і я закликаю вас поставитися до цього дуже серйозно та допомогти нам знайти ці ракети", - заявив Зеленський.

Ще одним пріоритетом президент назвав забезпечення українських винищувачів F-16 необхідними боєприпасами. За його словами, ці літаки використовують для протидії російським повітряним загрозам, зокрема безпілотникам із реактивними двигунами.

Українська сторона очікує, що Росія збільшуватиме виробництво таких дронів і кількість атак із їх використанням. Тому забезпечення авіації боєприпасами залишається важливою умовою ефективного захисту повітряного простору.

"Ми використовуємо F-16 для збивання російських безпілотників "Шахед" з реактивними двигунами - їх сотні й тисячі. Росіяни планують збільшити як виробництво реактивних дронів "Шахед", так і кількість атак з їх використанням. Тому нам потрібні боєприпаси для оборони. Я прошу вашої підтримки щодо цих двох питань", - сказав президент.

F-16 / Інфографіка: Главред

Крім військової допомоги, Україна потребує обладнання для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів і стабільної роботи систем життєзабезпечення.

Зеленський повідомив, що українська команда сформувала перелік обладнання, необхідного для заміни компонентів, знищених унаслідок російських атак. Президент наголосив, що енергетична підтримка потрібна вже в листопаді й має тривати протягом усієї зими.

"По-третє, енергетична підтримка. Вона нам потрібна вже зараз, у листопаді, і протягом усієї зими. Наша команда має переліки обладнання, яке, до речі, було знищено внаслідок російських атак, і ми маємо цей перелік, який нам необхідний", - повідомив глава держави.

Як обмеження Starshield заважають збивати російські реактивні дрони

Також Зеленський звернув увагу, що нові обмеження швидкості роботи супутникової системи Starshield ускладнюють перехоплення російських безпілотників із реактивними двигунами.

"Єдина погана новина полягає в тому, що ми знову спостерігаємо проблеми зі системою "Starshield" і знову виявили обмеження швидкості роботи "Starshield" на нашій українській території, у тимчасово окупованих районах України. Обмеження швидкості знову становить 161 кілометр на годину, тобто 100 миль на годину. Це безпосередньо впливає на нашу здатність перехоплювати російські безпілотники "Шахед" з реактивним двигуном. Ці безпілотники надлітають саме з тих районів, і через обмеження швидкості ми просто не встигаємо їх наздогнати вчасно. А поблизу лінії фронту ми не можемо використовувати наші літаки - тут можуть діяти лише безпілотні перехоплювачі", - пояснив президент.

Starshield / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що наслідки технічної проблеми можуть позначитися на кількості результативних російських атак. Україна вже звернулася до американської сторони, щоб з'ясувати причини встановлених обмежень.

"І без необхідної швидкості збивати ці "Шахеди" стає набагато складніше. А це означає, що все більше російських ударів досягають мети, і все більше наших людей гине - наших цивільних громадян вбиває Росія. Ми намагаємося отримати детальну інформацію від американської сторони, але поки що знаємо дуже мало", - заявив Зеленський.

Окремо глава держави наголосив, що жодні рішення не повинні створювати враження, ніби тимчасово окуповані території України мають інший правовий статус. Київ не визнає російську окупацію незалежно від технічних чи політичних обставин.

"Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, ставляться до української території так, ніби вона не є українською, то це показує нам, куди рухаються справи. Ми маємо чітко заявити, що ніколи й жодним чином не визнаємо окупацію Росією української території", - наголосив президент.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Як можна посилити санкції проти РФ

Окрему увагу президент приділив обмеженням, які мають послабити здатність Росії продовжувати війну. Йдеться передусім про доступ російського військово-промислового комплексу до необхідних компонентів і технологій.

Серед пріоритетів Києва - перекриття постачання деталей для балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв'язку. Україна також наполягає на посиленні обмежень щодо російського нафтового флоту, банків та інших фінансових установ.

Зеленський звернув увагу європейських лідерів на те, що військовий потенціал РФ становить загрозу не лише для України. Російські можливості у виробництві сучасного озброєння можуть бути використані і проти інших держав Європи.

"І давайте будемо відвертими: ваші санкції також обмежують саме ту російську зброю та можливості, які Росія могла б використовувати для погроз вам або навіть проти вас. Тож нам потрібні жорсткі санкції проти всього, що Росія використовує для виробництва балістичних ракет, насамперед - ударних дронів, систем зв'язку, а також нам потрібно й надалі чинити тиск на російський флот, що перевозить нафту та нафтопродукти, а також на російські банки та інші фінансові установи. Будь ласка, давайте продемонструємо прогрес у цьому питанні", - закликав Володимир Зеленський.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Чи змінить Росія плани щодо війни після виборів у США

Росія продовжить війну проти України після проміжних виборів у США. Не досягнувши бажаного на переговорах, Кремль намагатиметься домогтися своїх цілей військовою силою. Про це повідомив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та дотискання України. У Путіна така позиція: якщо не вдалося отримати бажане політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", отже, добиватися цього він буде військовою силою", - переконаний Золотарьов.

Політолог назвав два напрямки подальших дій Москви: атаки на українську інфраструктуру та посилення вимог до України.

"Насамперед продовжаться удари по інфраструктурі України. Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги", - попереджає Золотарьов.

Водночас експерт не бачить підстав очікувати зміни російської позиції або переходу Москви до компромісу.

"Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас чи Кремль перейде до більш раціональної позиції, я не маю. Поки що для України все складається не найкращим чином", - наголошує політолог.

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