Потрібно залишити ілюзії: генерал ЗСУ емоційно відповів щодо деокупації Криму

Романенко підкреслив, що Україні необхідні відповідні засоби ураження.

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Необхідно тверезо оцінювати ситуацію на фронті, сказав Романенко / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Україна зможе перерізати "коридор" Росії до Криму, як тільки отримає відповідні боєприпаси від Заходу. У кращому випадку це відбудеться у другій половині 2024 року. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"У кращому випадку - у другій половині 2024 року. Але це стане можливо лише при наявності відповідних ресурсів", - відповів Романенко на питання про деокупацію Криму.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Генерал закликав "залишити ілюзії", що все швидко закінчиться.

"Нам зараз складно проводити навіть оборонні дії. Потрібно робити висновки з ведення бойових дій в минулому році. Необхідно об'єктивно і критично оцінювати ситуацію, а не перебувати у своїх ілюзіях, оскільки це негативно позначається на ситуації в суспільстві і країні, так як призводить до перегріву очікувань", - звернувся Романенко.

За словами генерала, необхідно тверезо дивитися на речі і зосередитися на тому, щоб ефективніше допомагати Силам оборони України.

"Для початку потрібно провести успішну оборонну операцію, а вже потім думати про контрнаступальні дії. Однак, наголошую, це має ґрунтуватися не на авантюрних підходах, а на об'єктивних можливостях, пов'язаних з ресурсами", - додав Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко ІГОР (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Росія готується до затяжної війни

Раніше в ГУР зазначали, що окупанти планують вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на березень. Також росіяни хочуть мати успіх, на кшталт Авдіївки, на іншому напрямку фронту.

Разом з тим, на даний момент у росіян немає сил, щоб провести потужний наступ на Київ, Харків, Чернігів і суми, відзначив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Водночас у ГУР анонсували ще один контрнаступ ЗСУ у 2025 році.

"Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи сили Росії і одночасно відновлюючи свої власні, то вона може почати новий контрнаступ в 2025 році", - підкреслив Кирило Буданов.

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