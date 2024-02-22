Про Крим говорити рано: генерал ЗСУ зробив прогноз щодо найближчих місяців війни

Але вже до кінця 2024 року, якщо ЗСУ зберуться з силами, можна думати про знищення Кримського мосту.

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В України неодмінно з'явиться шанс знищити Кримський міст / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кримський вітер

Про звільнення Криму говорити поки зарано, але Україна не повинна змінювати своєї стратегії щодо звільнення всієї території від російських окупантів, розповів під час чату на Главреді генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Ймовірно, запропонував Романенко, буде потрібно поєднання військових і дипломатичних дій. Так чи інакше ми повинні прийти до звільнення Криму та інших територій, зазначив він.

При цьому Україна зможе знищити Кримський міст, але це робитиме це за потреби, сказав генерал-лейтенант.

"А така потреба може виникнути вже до кінця 2024 року, якщо ми зберемося з силами", - висловився Романенко.

Реакція Росії на це, безумовно, буде болючою.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

"Руйнування Кримського моста стане серйозним епізодом в бойових діях, тому потрібно буде ретельно підібрати момент, в першу чергу, з військової точки зору. Також необхідно враховувати морально-психологічні та політичні наслідки цього кроку. Адже, на думку росіян, ми переступили безліч "червоних ліній". Однак прийде час - переступимо і цю. На все треба кошти, можливості і підготовка. Я думаю, відповідні обставини складуться в перспективі", - упевнений Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко ІГОР (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Росія готується до затяжної війни

Раніше в ГУР зазначали, що окупанти планують вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на березень. Також росіяни хочуть мати успіх, на кшталт Авдіївки, на іншому напрямку фронту.

Разом з тим, на даний момент у росіян немає сил, щоб провести потужний наступ на Київ, Харків, Чернігів і суми, відзначив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Водночас у ГУР анонсували ще один контрнаступ ЗСУ у 2025 році.

"Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи сили Росії і одночасно відновлюючи свої власні, то вона може почати новий контрнаступ в 2025 році", - підкреслив Кирило Буданов.

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