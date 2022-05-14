НП у Зміїного: у Севастополі засікли судно ЧФ Всеволод Бобров

Судно Всеволод Бобров / krymr.com

Судно тилового забезпечення Всеволод Бобров Чорноморського флоту Росії зайшло в акваторію Севастополя.

Відповідні фото публікує видання Крим.Реалії. 14 травня зайшло в Севастопольську бухту

Про ймовірний ракетний удар по ньому раніше заявили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Відзначається, що близько 13 години за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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