Корабель палає в морі: у Туреччині показали кадри з підбитим Адміралом Макаровим

Турецькі ЗМІ показали підбитий фрегат Адмірал Макаров / скріншот

В Мережі опублікували відео з палаючим в морі кораблем. Як стверджують турецькі ЗМІ, зображений підбитий ударом Збройних сил України російський фрегат Адмірал Макаров.

Як повідомляє турецький канал TRT Haber, відео знімалося з безпілотника. Зображений корабель нагадує фрегат Адмірал Макаров обрисами, але через низьку якість відео не можна підтвердити, що це точно він.

Звернемо увагу, що офіційного підтвердження, що ЗСУ підбили корабель, поки немає. При цьому ЗМІ повідомляють, що російський фрегат отримав серйозні пошкодження в районі острова Зміїний 5 травня, проте поки залишається на плаву.

Нагадаємо, кілька тижнів тому ЗСУ ліквідували російський корабель "Москва". Пізно ввечері 13 квітня заявилася інформація про пожежі на російському крейсері "Москва", який знаходився більш ніж в 40 кілометрах від українського острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Крім цього, завдяки знищенню судна Чорноморський флот РФ збіднів на 16 крилатих ракет Калібр.

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