Чи переживе Україна зиму 2025 : у ДТЕК розкрили короткостроковий план

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Україна має план, щоб подолати майбутню зиму, а енергетична безпека в наступні зими потребуватиме децентралізації.
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко, передає Financial Times.
За словами колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, головне занепокоєння цієї зими викликає пошкодження основних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищенні покриттям і можуть бути швидко відремонтовані.
Також він додав, що дефіцит й відключення будуть неминучими. Питання полягає в тому, наскільки серйозними вони будуть, що залежатиме від захисту електростанцій.
"Протиповітряна оборона є абсолютно критично важливою, і децентралізація повинна відбутись паралельно". - відзначив Кудрицький.
Як пише видання, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко потрапив під критику через затримку зусиль з децентралізації виробництва електроенергії, які необхідно було розпочати ще у 2022-му.
"Міністерство енергетики не зацікавлене в децентралізації. Навпаки, вони зацікавлені в централізації, вони хочуть, щоб якомога більша частина енергетичного сектору, особливо генерація, була під їхніми державними компаніями", - розповів один із чиновників.
Тим часом Міністерство енергетики повідомило Financial Times, що розробило стратегію й створило умови для децентралізації, втім, не розкривало подробиць через обмеження воєнного часу. Відомство відзначило, що розвиток атомної генерації "забезпечить потреби країни у відновленні та енергетичну стабільність у майбутньому".
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що Андріан Прокіп заявив про те, що Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни. Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій.
26 вересня РФ атакувала інфраструктуру у декількох областях України - частина українців залишилася без світла. Росіяни влучили в житлову забудову і територію одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки. Поранення дістали чотири жінки, двоє чоловіків і 14-річний хлопчик.
Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла. Він також наголосив, що електропостачання буде по 4-5 годин на добу - такий сценарій розвитку подій дуже негативний.
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