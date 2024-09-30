Чи переживе Україна зиму 2025 : у ДТЕК розкрили короткостроковий план

Міністерство енергетики розробило стратегію й створило умови для децентралізації.

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Чи будуть вимикати світло взимку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Україна має план, щоб подолати майбутню зиму, а енергетична безпека в наступні зими потребуватиме децентралізації.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко, передає Financial Times.

За словами колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, головне занепокоєння цієї зими викликає пошкодження основних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищенні покриттям і можуть бути швидко відремонтовані.

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Також він додав, що дефіцит й відключення будуть неминучими. Питання полягає в тому, наскільки серйозними вони будуть, що залежатиме від захисту електростанцій.

"Протиповітряна оборона є абсолютно критично важливою, і децентралізація повинна відбутись паралельно". - відзначив Кудрицький.

Як пише видання, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко потрапив під критику через затримку зусиль з децентралізації виробництва електроенергії, які необхідно було розпочати ще у 2022-му.

"Міністерство енергетики не зацікавлене в децентралізації. Навпаки, вони зацікавлені в централізації, вони хочуть, щоб якомога більша частина енергетичного сектору, особливо генерація, була під їхніми державними компаніями", - розповів один із чиновників.

Тим часом Міністерство енергетики повідомило Financial Times, що розробило стратегію й створило умови для децентралізації, втім, не розкривало подробиць через обмеження воєнного часу. Відомство відзначило, що розвиток атомної генерації "забезпечить потреби країни у відновленні та енергетичну стабільність у майбутньому".

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що Андріан Прокіп заявив про те, що Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни. Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій.

26 вересня РФ атакувала інфраструктуру у декількох областях України - частина українців залишилася без світла. Росіяни влучили в житлову забудову і територію одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки. Поранення дістали чотири жінки, двоє чоловіків і 14-річний хлопчик.

Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла. Він також наголосив, що електропостачання буде по 4-5 годин на добу - такий сценарій розвитку подій дуже негативний.

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