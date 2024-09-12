Графіки повертаються: у Києві та декількох областях ввели відключення - ДТЕК

Рівень споживання в енергосистемі зростає, тому в столиці та чотирьох областях будуть застосовувати відключення.

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Відключення, попередньо, діятимуть майже до кінця доби / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Counselling

У четвер, 12 вересня, Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області переходять до стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомили ДТЕК у Telegram.

"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Однак у ДТЕК попередили, що протягом дня можливі зміни у застосуванні відключень чи їх скасуванні, тож про це повідомлятиметься додатково.

відео дня

Водночас в "Укренерго" повідомили, що споживання продовжує зростати. Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня.

"Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13:00 "Укренерго" оновило інформацію щодо введення відключень. Причиною стало зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

"З 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень", - повідомили в відомстві.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Стан енергосистеми України - останні новини

Нагадаємо, що в Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація із електропостачанням. Столиця - це шалено дефіцитне місто: колись, щоб забезпечити його електроенергією, будували Чорнобильську АЕС.

Однак, Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

Хоча раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період українці можуть бути зі світлом упродовж лише 12 годин на добу. І це найкращий сценарій.

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