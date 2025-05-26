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У збитому БпЛА нібито знайшли записку: у ЦПД відреагували на "нову" технологію РФ

Руслана Заклінська
26 травня 2025, 14:08
2237
Російські дрони маневрують на висотах 2000–2500 м, уникаючи малокаліберної зброї, розповів військовий.
У збитому БпЛА нібито знайшли записку: у ЦПД відреагували на 'нову' технологію РФ
Українські інженери знайшли записку про керування дроном через Telegram / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС України

Головне:

  • Російські дрони отримали "новий" алгоритм керування через Telegram-ботів
  • Українські інженери знайшли в збитому над Україною російському безпілотнику записку
  • ЦПД зазначає, що така технологія не нова

Українські інженери нібито виявили записку у збитому над Україною російському безпілотнику "Шахед". У ній описувався "новий" алгоритм керування БпЛА через Telegram-ботів. Про це повідомило The Economist та керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Ймовірно, записку залишив розробник цієї технології. Новий метод керування дронами включає використання Telegram-ботів, що дає змогу дистанційно управляти безпілотниками.

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За даними видання, такий підхід робить безпілотники майже нечутливими до традиційних систем радіоелектронної боротьби, оскільки вони не залежать від GPS-навігації. Натомість вони використовують власні алгоритми штучного інтелекту та передачу даних через українські мобільні мережі, що значно ускладнює їх виявлення і придушення.

Офіцер протиповітряної оборони України полковник Денис Смажний зазначив, що російські дрони тепер маневрують на висотах 2000–2500 метрів, що дозволяє їм уникати ураження малокаліберними гарматами та обходити мобільні групи ППО. У зв’язку з цим Збройні сили України змушені застосовувати більш ефективні засоби протидії — зокрема, гелікоптери, винищувачі F-16 та нові дрони-перехоплювачі, які вже показують гарні результати у боротьбі з цими загрозами.

Попри появу нових технологій у керуванні російськими безпілотниками, українські захисники продовжують збивати приблизно 95% дронів. Однак навіть невеликий відсоток дронів, які прориваються, здатен завдати значної шкоди об’єктам та інфраструктурі.

У збитому БпЛА нібито знайшли записку: у ЦПД відреагували на 'нову' технологію РФ
Дрон "Шахед" / нфографіка: Главред

Що кажуть у ЦПД

Щодо знахідки та інформації про керування дронами через Telegram-ботів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що - "це звісно щось".

"Щодо дистанційного керування - деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації - їх збивають", - написав він.

Крім цього, український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Бескрестнов Сергій спростував поширену в The Economist інформацію про нові можливості дронів Shahed. За його словами, російські БпЛА не керуються через Telegram і не транслюють відео через українські мобільні мережі. Це твердження неправдиве.

Також фахівець стверджує, що штучного інтелекту в Shahed немає, це звичайні дрони з фіксованим маршрутом. Вони й досі орієнтуються на сигнали супутникової навігації, тому на них впливають засоби радіоелектронної боротьби.

"Жодної записки з Алабуги від "друзів інженерів з РФ" ніхто ніколи не знаходив", - наголосив Бескрестнов.

Водночас насправді у Shahed встановлено трекер, який передає дані про місцезнаходження, швидкість і висоту польоту через Telegram-бот, використовуючи SIM-картки різних країн (зокрема й українські) та мобільний зв’язок. Ці модулі зв’язку фіксуються в уламках сотнями, якщо не тисячами.

"Ми, розуміючи все це, не даємо Шахедам працювати через наші мережі мобільного зв'язку. Ще раз, Шахеди не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу, вони просто намагаються передавати своє місце розташування", - наголосив він.

Російські атаки БпЛА по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 травня Росія здійснила наймасштабнішу за війну атаку дронами на Україну — запустили 9 крилатих ракет і 355 ударних безпілотників, переважно "шахедів". Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, є поранені. Весь час працювали сили ППО і рятувальники.

Також Росія нарощує виробництво ракет і безпілотників, що дозволяє посилювати тиск на українську ППО. Виробництво ракет і дронів РФ випереджає їхнє використання, тож удари можуть посилитися.

Крім цього, Росія планує збільшити виробництво ударних дронів до 500 на день, що може призвести до масових атак тисячами безпілотників. Вже 25 травня зафіксовано рекорд — 298 дронів за ніч.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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БПЛА війна Росії та України Андрій Коваленко атака дронів Дрон Shahed-136
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