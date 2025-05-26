Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В України закінчуються Patriot: у WP дізналися, чому США не поспішають допомагати

Руслана Заклінська
26 травня 2025, 15:14оновлено 26 травня, 15:55
1489
Запаси ракет до ЗРК Patriot, надані за адміністрації Байдена, майже вичерпані.
В України закінчуються Patriot: у WP дізналися, чому США не поспішають допомагати
США не надають Україні боєприпасів до Patriot, а старі запаси вичерпуються / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, nato.int

Головне:

  • Україні потрібні боєприпаси до Patriot, запаси вичерпуються
  • Адміністрація Трампа не поспішає надсилати нові системи
  • Пошуки систем Patriot тривають в Європі

Україна терміново потребує систем ППО Patriot, адже запаси, надані за адміністрації Байдена, вичерпуються. Адміністрація Трампа не поспішає надсилати нові. Про це пише The Washington Post, посилаючись на шість українських і західних високопосадовців.

"Хоча Росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найбільше побоюються саме балістичних ракет, їм можна надійно протистояти лише ракетами Patriot", - зазначили у виданні.

відео дня

Балістичні ракети рухаються зі великою швидкістю, що робить їх надзвичайно складними для перехоплення. Під час масованих ударів 2023–2024 років саме вони стали причиною знищення понад половини енергетичних потужностей країни.

Єдина ефективна зброя, яка здатна протистояти цим атакам, — ракети Patriot. Їхня нестача дала про себе знати під час вихідних на День пам’яті у США, коли Україна не змогла перехопити жодної з дев’яти балістичних ракет, випущених Росією. Дві з них були націлені на Київ.

Позиція нової адміністрації США

Президент Дональд Трамп, хоч і засудив удари Росії, не дав чітких сигналів щодо розширення військової підтримки України. Державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що нова адміністрація не має вільних Patriot, які могла б передати, і закликає європейських союзників поділитися своїми запасами. Однак, за його словами, "жодна з цих країн також не хоче відмовлятися від своїх систем Patriot".

Європейські союзники також демонструють стриманість. Німеччина погодилася передати Україні ракети Patriot та чотири системи IRIS-T, однак мова йде про старі ракети PAC-2, менш ефективні проти балістичних ракет, ніж сучасні PAC-3.

Інша потенційна альтернатива — європейські ракети Aster. Але вони поки не довели свою ефективність у бойових умовах проти балістичних цілей.

В України закінчуються Patriot: у WP дізналися, чому США не поспішають допомагати
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Продаж замість безкоштовної допомоги

Українські чиновники визнають, що адміністрація Трампа може продати додаткові системи Patriot, але не надавати їх як частину допомоги. Один із високопоставлених представників заявив:

"Вони мислять як бізнесмени. Якщо я вам щось дам — ви повинні щось дати натомість. Нам доведеться до цього адаптуватися" - заявив один із високопоставлених чиновників.

Однак навіть із можливістю покупки залишається проблема — обмежений обсяг виробництва. За словами західних дипломатів, компанія Raytheon досі розширює виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит після 2022 року, а США прагнуть зберегти частину запасів на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником.

Пошуки ще однієї системи Patriot для України тривають у Європі вже кілька тижнів. Однак прориву немає. Кожна країна розуміє, що передача такого комплексу — це не лише політичне рішення, а й ризик для власної обороноздатності.

"Їм слід порівняти переваги підтримки України та послаблення власних сил. Ми тісно співпрацюємо з американцями. Ми дуже вдячні їм за цю систему, але цього ще дуже мало, справді дуже мало", - сказав чиновник.

Питання ППО буде ключовим під час майбутнього візиту міністра оборони США Піта Гегсеті до штаб-квартири НАТО на початку червня. Тоді можливе оголошення про нові зобов’язання щодо систем Patriot для України — але, ймовірно, не від США безпосередньо.

Українські чиновники вважають, що адміністрація Трампа уникатиме гучних заяв про передачу Patriot, бо боїться розлютити Путіна і зірвати потенційні мирні переговори.

Потреби України в ППО - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ЗСУ закінчилися ракети для систем SAMP/T, а за півтора року не отримали жодної ракети для зенітної системи Crotale. Командир батареї Артем зазначив, що ворог ускладнює атаки безпілотниками та крилатими ракетами, щоб вичерпати запаси боєприпасів України. Для захисту потрібні більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T.

Також Греція офіційно заявила, що не планує передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, незважаючи на повідомлення про можливі переговори з союзниками. За словами представника грецького уряду, питання постачання цих систем не розглядається через чутливість оборонних відносин з Туреччиною.

Проте Україна цього літа отримає систему ППО Patriot з Ізраїля, ще одну можуть надати Німеччина або Греція, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в уряді США. Зараз в Україні є 8 систем Patriot, дві з яких на ремонті. З новими поставками їх буде 10.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ПВО Дональд Трамп війна Росії та України ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна з високою ймовірністю отримає десятки ракет Taurus від Німеччини - ЗМІ

Україна з високою ймовірністю отримає десятки ракет Taurus від Німеччини - ЗМІ

17:09Світ
Армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині: в ДПСУ сказали, де наступають окупанти

Армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині: в ДПСУ сказали, де наступають окупанти

16:00Фронт
Чотири країни більше не обмежують далекобійність зброї для України - ЗМІ

Чотири країни більше не обмежують далекобійність зброї для України - ЗМІ

15:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Залишилося небагато": які останні слова вимовив Кіркоров перед смертю

"Залишилося небагато": які останні слова вимовив Кіркоров перед смертю

"Найстрашніший день у моєму житті": Катя Кузнєцова постраждала від атаки на Київ

"Найстрашніший день у моєму житті": Катя Кузнєцова постраждала від атаки на Київ

РФ зіткнулася з критичними проблемами на фронті навіть без тиску Трампа: деталі від WP

РФ зіткнулася з критичними проблемами на фронті навіть без тиску Трампа: деталі від WP

Макрона привселюдно "побила" дружина: що відомо

Макрона привселюдно "побила" дружина: що відомо

"Продавши найцінніше": як Козловський розрахувався з Кондратюком насправді

"Продавши найцінніше": як Козловський розрахувався з Кондратюком насправді

Останні новини

17:21

М’яка, талановита та зовсім інша: актори натякнули, хто замінить Поліну Василину у продовженні серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 4"

17:17

Десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник – ЗМІ

17:09

Україна з високою ймовірністю отримає десятки ракет Taurus від Німеччини - ЗМІ

16:58

У Чорнобилі побачили дуже дивного вовка: чим його вигляд здивував мережу

16:57

4 заборони, які не можна порушувати: як уберегти себе від біди 27 травня

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:33

Ціни "штормить": в Україні суттєво дорожчають популярні овочі

16:30

Правда про червоне вино, яку бояться озвучити: експерт розкрив неочікувані факти

16:25

Зеленський їде до Німеччини: ЗМІ розкрили теми розмови

16:10

Мрія кожного садівника: як посадити лохину і не зіпсувати ґрунт

Реклама
16:00

Армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині: в ДПСУ сказали, де наступають окупанти

15:52

Не просто інтуїція - 3 знаки зодіаку, які мають "шосте чуття"

15:50

"Найбезглуздіший час": Козловський розповів про дідівщину на службі та чим займається зараз

15:34

Чотири країни більше не обмежують далекобійність зброї для України - ЗМІ

15:15

"Путін збожеволів": у Кремлі відповіли на гучну заяву Трампа

15:14

Там, куди не пускають пасажирів: стюардеса показала секретну кімнату в літаку

15:14

В України закінчуються Patriot: у WP дізналися, чому США не поспішають допомагати

15:07

Несподіваний плюс до пенсії: кому пощастить отримати понад 500 грн надбавки

14:55

У Кременчуці проти патруля ТЦК застосували травмат і газовий балон

14:16

РФ просунулася у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

14:12

Останній шанс подати заявку: деякі українці можуть отримати по 54 тис. грн

Реклама
14:11

Наречений Нікітюк показав Лесю в новому світлі - як відреагувала ведуча

14:10

Чи можна запалити свою свічку від інших на підсвічнику: священник відповівВідео

14:08

У збитому БпЛА нібито знайшли записку: у ЦПД відреагували на "нову" технологію РФ

14:06

Зірвуть золотий куш з неба: які ТОП-5 знаків зодіаку озолотяться цього літа

13:15

Скільки людей РФ може мобілізувати на війну: у СЗР назвали величезну цифру

13:13

РФ може готувати нову війну в Європі: у розвідці дізналися терміни й цілі

13:11

Долар по 42: експерт спрогнозував, коли валюта сягне нової позначки

13:04

Де кролик: лише люди з "орлиним зором" вгадають за 5 секунд

13:02

Магнітна буря влупить з новою силою: зафіксовано потужний сонячний спалах

13:01

Наймасштабніша атака з початку війни: Зеленський розповів про нічний удар РФ

12:58

У будинок Жені Яновича потрапив російський дрон - що з ведучим

12:45

Ціни на овочі в Україні змінилися: що подорожчало і подешевшало

12:33

Вперше на українському телебаченні: чому варто подивитися історичний серіал "Доміна"

12:16

РФ запустила рекордну кількість дронів: що відомо про нічну атаку окупантівФото

12:15

Макрона привселюдно "побила" дружина: що відомоВідео

12:11

РФ виробляє ракети з БпЛА швидше за їх використання і може посилити удари – FT

12:08

Тарифи на опалення та воду зростуть до 50%: коли та де в Україні підскочать ціни

12:08

"Це факт": у розвідці розповли, чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ

12:05

Олексія Суханова визнали в РФ іноземним агентом - деталі

11:58

27 травня не можна сваритися й обманювати: яке свято і день ангела

Реклама
11:54

"Уже немає з нами": Віра Кекелія зізналася, з якими труднощами вона зіткнулася

11:35

Місячний календар на червень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

11:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 травня (оновлюється)

11:21

РФ зіткнулася з критичними проблемами на фронті навіть без тиску Трампа: деталі від WP

11:13

В Україні закінчилися ракети для систем ППО SAMP/T - Le Monde

11:08

Китайський гороскоп на завтра 27 травня: Зміям - образи, Коням - важкі часи

11:06

Перспективи похмурі: РФ має в резерві близько 500 балістичних ракет - ЗМІ

10:59

Гороскоп на завтра 27 травня: Терезам - особливе знайомство, Рибам - конфлікт

10:54

Купувати чи продавати долари зараз: українцям дали цінну пораду

10:36

Алла Пугачова публічно звернулася до Крістіни Орбакайте - причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти