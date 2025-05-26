В України закінчуються Patriot: у WP дізналися, чому США не поспішають допомагати

Запаси ракет до ЗРК Patriot, надані за адміністрації Байдена, майже вичерпані.

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США не надають Україні боєприпасів до Patriot, а старі запаси вичерпуються / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, nato.int

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Україні потрібні боєприпаси до Patriot, запаси вичерпуються

Адміністрація Трампа не поспішає надсилати нові системи

Пошуки систем Patriot тривають в Європі

Україна терміново потребує систем ППО Patriot, адже запаси, надані за адміністрації Байдена, вичерпуються. Адміністрація Трампа не поспішає надсилати нові. Про це пише The Washington Post, посилаючись на шість українських і західних високопосадовців.

"Хоча Росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найбільше побоюються саме балістичних ракет, їм можна надійно протистояти лише ракетами Patriot", - зазначили у виданні.

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Балістичні ракети рухаються зі великою швидкістю, що робить їх надзвичайно складними для перехоплення. Під час масованих ударів 2023–2024 років саме вони стали причиною знищення понад половини енергетичних потужностей країни.

Єдина ефективна зброя, яка здатна протистояти цим атакам, — ракети Patriot. Їхня нестача дала про себе знати під час вихідних на День пам’яті у США, коли Україна не змогла перехопити жодної з дев’яти балістичних ракет, випущених Росією. Дві з них були націлені на Київ.

Позиція нової адміністрації США

Президент Дональд Трамп, хоч і засудив удари Росії, не дав чітких сигналів щодо розширення військової підтримки України. Державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що нова адміністрація не має вільних Patriot, які могла б передати, і закликає європейських союзників поділитися своїми запасами. Однак, за його словами, "жодна з цих країн також не хоче відмовлятися від своїх систем Patriot".

Європейські союзники також демонструють стриманість. Німеччина погодилася передати Україні ракети Patriot та чотири системи IRIS-T, однак мова йде про старі ракети PAC-2, менш ефективні проти балістичних ракет, ніж сучасні PAC-3.

Інша потенційна альтернатива — європейські ракети Aster. Але вони поки не довели свою ефективність у бойових умовах проти балістичних цілей.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Продаж замість безкоштовної допомоги

Українські чиновники визнають, що адміністрація Трампа може продати додаткові системи Patriot, але не надавати їх як частину допомоги. Один із високопоставлених представників заявив:

"Вони мислять як бізнесмени. Якщо я вам щось дам — ви повинні щось дати натомість. Нам доведеться до цього адаптуватися" - заявив один із високопоставлених чиновників.

Однак навіть із можливістю покупки залишається проблема — обмежений обсяг виробництва. За словами західних дипломатів, компанія Raytheon досі розширює виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит після 2022 року, а США прагнуть зберегти частину запасів на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником.

Пошуки ще однієї системи Patriot для України тривають у Європі вже кілька тижнів. Однак прориву немає. Кожна країна розуміє, що передача такого комплексу — це не лише політичне рішення, а й ризик для власної обороноздатності.

"Їм слід порівняти переваги підтримки України та послаблення власних сил. Ми тісно співпрацюємо з американцями. Ми дуже вдячні їм за цю систему, але цього ще дуже мало, справді дуже мало", - сказав чиновник.

Питання ППО буде ключовим під час майбутнього візиту міністра оборони США Піта Гегсеті до штаб-квартири НАТО на початку червня. Тоді можливе оголошення про нові зобов’язання щодо систем Patriot для України — але, ймовірно, не від США безпосередньо.

Українські чиновники вважають, що адміністрація Трампа уникатиме гучних заяв про передачу Patriot, бо боїться розлютити Путіна і зірвати потенційні мирні переговори.

Потреби України в ППО - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ЗСУ закінчилися ракети для систем SAMP/T, а за півтора року не отримали жодної ракети для зенітної системи Crotale. Командир батареї Артем зазначив, що ворог ускладнює атаки безпілотниками та крилатими ракетами, щоб вичерпати запаси боєприпасів України. Для захисту потрібні більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T.

Також Греція офіційно заявила, що не планує передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, незважаючи на повідомлення про можливі переговори з союзниками. За словами представника грецького уряду, питання постачання цих систем не розглядається через чутливість оборонних відносин з Туреччиною.

Проте Україна цього літа отримає систему ППО Patriot з Ізраїля, ще одну можуть надати Німеччина або Греція, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в уряді США. Зараз в Україні є 8 систем Patriot, дві з яких на ремонті. З новими поставками їх буде 10.

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