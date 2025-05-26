Наймасштабніша атака з початку війни: Зеленський розповів про нічний удар РФ

Окупанти запустили по Україні 9 крилатих ракет і 355 ударних безпілотників.

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Атака дронів 26 травня була наймасштабнішою з початку війни / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Головні тези Зеленського:

РФ збільшує масштаб атак через безкарність

Путін не хоче миру

Росію можна поставити в рамки лише силою

У ніч на 26 травня російська армія застосувала проти України найбільшу кількість дронів з початку повномасштабної війни. Унаслідок атаки є поранені. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Усю ніч працювали сили ППО і рятувальники.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, окупанти запустили 9 крилатих ракет і 355 ударних безпілотників, більшість із яких - "шахеди".

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"Географія удару цієї ночі - від Чернігівщини до Хмельницької області, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору - ударні дрони і ракети", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія збільшує масштаб атак завдяки повній безкарності.

"При цьому немає жодного значущого військового сенсу, але є значущий політичний сенс. Таким чином, Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск. Як і всякого злочинця, Росію можна поставити в рамки лише силою. Тільки завдяки силі - силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, - можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - вважає Зеленський.

Президент додав, що на збільшення російських ударів слід відповідати збільшенням санкцій.

"На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню слід відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою (...) Росія має завершити свою війну. А щоб це сталося, потрібно позбавити ресурсів їхнього бажання воювати", - резюмував президент.

Звідки РФ запускає ракети по Україні ​ / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, у ніч на 26 травня втретє поспіль Україна потрапила під масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити 9 крилатих ракет і 288 ворожих БпЛА.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні вночі працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення та влучень в об'єкти критичної інфраструктури немає.

Унаслідок атаки в Одеській області в селищі Великодолинське 14-річний підліток отримав поранення ноги.

Зазначимо, видання The Economist пише про те, що атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Крім того, у РФ є в резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску.

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