Годин без електроенергії буде більше: новий графік відключень на 20 червня

НЕК "Укренерго" збільшила обсяг обмежень електроенергії споживачам через нічну масовану атаку РФ на енергосистему.
"Внаслідок нічної російської атаки обсяг обмеження споживання е/е збільшено з 11:00", - йдеться в її повідомленні в Telegram-каналі в четвер уранці.
Зазначимо, що "Миколаївобленерго" у своєму Телеграм-каналі повідомило, що додаткові черги відключень будуть задіяні вже з 11:00 замість прогнозованих напередодні 15:00.
Удари РФ по енергооб'єктах України
Як відомо, у ніч на 20 червня РФ завдала масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в чотирьох областях, повідомляє НЕК "Укренерго".
"Сьогодні вночі російські БпЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюються", - сказано в повідомленні.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення електроенергії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.
Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.
Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.
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