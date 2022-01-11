Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчанням

/ УНІАН

У зв'язку із високими цінами на енергоносії змушені будуть істотно, як мінімум, на 40%, піднімати ціну на свою продукцію вітчизняні тепличні господарства, заявив президент ГО Українська організація захисту споживачів послуг Олег Тітамир.

Як пояснив він у коментарі Фактам, оскільки у собівартості їхньої продукції частка енергоресурсів становить 50-60%, то, через газові тарифи, ціна на українські овочі та зелень стає критично неконкурентною порівняно з імпортною продукцією з Туреччини, Нідерландів, Польщі.

Експерт каже, що в зарубіжних країнах держава компенсує виробникам частину вартості енергоносіїв, чого немає в Україні.

"Та й на внутрішньому ринку навряд чи українські споживачі купуватимуть, наприклад, помідори по 240 грн за кілограм, якщо польські продаватимуться по 120 грн. До речі, деякі тепличні комбінати змушені були припинити діяльність, і невідомо, чи відновлять вони виробництво в майбутньому, адже "розконсервація" тепличних конструкцій є технологічно дуже складним процесом", - додав Титамир.

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