"Талони на їжу": у Зеленського попередили про зростання цін на продовольство

Зростання цін на продовольство неминуче, каже Олег Устенко.
В Україні можуть ввести спеціальні чеки на продукти - аналоги американських food stamp.
Це стане одним із способів підтримки населення в разі сильного зростання інфляції в 2022 році, розповів в Facebook радник президента Олег Устенко.
Економіст підкреслив, що світове зростання цін на продовольство неминуче. Згідно з базовим прогнозом на 2022 рік, вартість сировинних товарів зросте на 10-20%. Йдеться про такі продукти, як зерно, цукор, какао та інше.
Він попередив, що 2022 рік стане роком "серйозних інфляційних викликів для всього світу і для України". І в разі реалізації "негативного сценарію" держава захистить найменш імущих.
"Канали підтримки тут можуть бути різноманітними - починаючи від адресних виплат за аналогією з поточною програмою через систему Дія до аналога американських food stamp (не плутати з радянськими талонами, картками та іншими історичними атрибутами)", – додав Устенко.
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Нагадаємо, раніше Устенко повідомив, що показник інфляції в 2022-му може досягти 10%. При цьому Офіс президента розглядає сценарій зростання споживчих цін на рівні до 7%, а також введення чеків на продукти.
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