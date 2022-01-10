Ціни на горілку, пиво і вино злетять: українців попередили про подорожчання алкоголю

В Україні зросте вартість алкоголю / УНІАН

У зв'язку зі зміною податкового законодавства в Україні ставка, в тому числі на алкоголь, визначатиметься в гривнях, а не як раніше — у відсотках від вартості товару.

Прийнятий Радою і схвалений президентом закон №5600 збільшив податок на алкоголь на 5%.

Нововведення стосуються і реалізації лікеро-горілчаної продукції.

Як пояснила юрист Ніна Бец, коли вартість алкоголю зростатиме, частка акцизного податку у співвідношенні до ціни знижуватиметься.

"Якщо поміркувати, це означає, що покупці заплатять за таке підвищення, але вже лунають заяви від виробників, що ціна не буде колишньою", — пояснила вона.

Реклама

Водночас для роздрібних магазинів закон № 5600 вносить позитивні зміни в частині акцизів. Як стверджує старший юрист ЮФ Антика Олександр Третьяков, сплата акцизного податку виробником, а не продавцем значно спростить адміністрування податків і полегшить існування торговців, які продають алкоголь і сигарети.

Таким чином, можна говорити про спрощення податкового обліку. Суть в тому, що акцизи тепер будуть турботою виробника або імпортера.

читайте такожГорілка і пиво різко подорожчають: коли і на скільки українцям доведеться розщедритися

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Читайте ще: