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В Україні ціни на секонд-хенд можуть підскочити: уряд планує запровадити нові податки

Руслана Заклінська
29 травня 2024, 17:09
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Продавці з особливим цинізмом завозять наддорогі товари під виглядом секонд-хенду і продають їх в рази дороще, заявив Данило Гетьманцев.
В Україні ціни на секонд-хенд можуть підскочити: уряд планує запровадити нові податки
Влада може запровадити податок для продавців секонд-хенду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Уряд України планує запровадити податки для власників секонд-хенду. Продавців вживаного одягу можуть зобов'язати сплачувати податок за кожну річ. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі КИЇВ24.

"Мова йде про різні схеми, які так чи інакше пов’язані з імпортом одягу. Це і магазини секонд-хенду, які також ввозять одяг за заниженою вартістю навіть в порівнянні з секонд-хендом. І мова йде про тих, хто взагалі з особливим цинізмом завозить наддорогі товари під виглядом секонд-хенду", - заявив Гетьманцев.

За його словами, такі схеми практикувалися протягом десятків років, але зараз податкова та митниця активно об'єднують свої дані, щоб ефективно з ними боротися. Гетманцев додав, що з Державної бази можна дізнатися, за якою вартістю компанія продає окремі одиниці товарів, і порівняти це з задекларованою вартістю. Різниця часто буває у десятки разів.

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"Прекрасно, що працюють магазини, прекрасно, що працюють магазини секонд-хенду, прекрасно, що працюють магазини брендових речей. Нехай працюють, нехай розвиваються, але при цьому нехай з кожної речі сплачують податки армії. Бо все, що ми збираємо сьогодні в якості податків, йде на армію", - наголосив політик.

Что таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Податки в Україні - останні новини

Нагадаємо, у 2024 році в Україні власники квартир і будинків повинні сплатити податок на нерухомість за кожен "зайвий" квадратний метр, що перевищує встановлені норми: 60 кв. м для квартир і 120 кв. м для будинків. Максимальний розмір податку становить 100,5 грн за кожен додатковий квадратний метр.

Також громадянам України можуть заборонити відмовлятися від спадщини, якщо померлий мав борги перед кредиторами. Так хочуть захистити кредиторів від збитків.

Як повідомляв Главред, директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Однак згодом нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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