У Раді хочуть зобов'язати українців платити борги померлих родичів: що сталося

У Раді хочуть українцям заборонити відмовлятися від спадщини, якщо у померлих були численні борги перед кредиторами.

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Як платити податки за спадщину: у Раді новий законопроєкт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Громадянам України можуть заборонити відмовлятися від спадщини, якщо у померлого були борги перед кредиторами. Про це йдеться в законопроєкті №11220, який був зареєстрований на сайті Ради.

Автор, нардеп Олександр Лукашев (група "Відновлення України") пропонує внести відповідні зміни до статей 1273, 1274 Цивільного кодексу України - для того, щоб захистити кредиторів від збитків.

"З огляду на визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна, порушуючи принципи доброчесності й добросовісності в цивільних правовідносинах, задля приховування боржником своїх активів, стягнення окремими кредиторами за зобов'язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредиторові", - ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

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Наразі ж, згідно з Цивільним кодексом України вважається, що родич спадкодавця, який постійно проживав разом із ним на час відкриття спадщини, її прийняв, якщо не заявив у нотаріуса про відмову. На цей процес дається півроку від дня смерті людини, яка залишає спадщину.

Якщо ж спадкоємець прийняв спадщину, то він, за новим законом, повинен буде зобов'язаний виплатити і невиплачену частку кредиту. Для цього необхідно заблокувати в банку картки померлого (якщо їх було відкрито), а також надати свідоцтво про смерть (оригінал або нотаріально засвідчену копію).

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Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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