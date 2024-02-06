Українцям треба заплатити податки за давно куплені квартири та будинки: що сталося

В Україні 2024 року власники відносно великих квартир і будинків зобов'язані заплатити податки на нерухомість, повідомляють експерти.

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Українці повинні платити податок тільки в тому разі, якщо вони володіють нерухомістю, площа якої перевищує норму / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні 2024 року власники відносно великих квартир і будинків зобов'язані заплатити податки на нерухомість. Розмір податку у 2024-му становить 100,5 грн (платити потрібно за кожен квадрат площі, що перевищує 60 кв.м. для квартири і 120 кв.м. для приватного будинку). Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".

Повідомляється, що українці повинні платити податок тільки в тому разі, якщо вони володіють нерухомістю, площа якої перевищує вищевказану норму, яка визначена Податковим кодексом.

Якщо у людини є і квартира, і приватний будинок, то загальна норма становитиме 180 квадратних метрів. Однак якщо в неї є дві квартири, норма все одно становитиме 60 квадратів (тобто якщо є дві квартири по 50 квадратів і це на 40 квадратів більше за норму).

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Річ у тім, що рахують загальну площу житла, а не житлову - якщо квартиру поділено між кількома власниками (наприклад, членами сім'ї), то норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 квадратних метрів, але вона в рівних частинах належить дружині та чоловікові, податок платити не потрібно (за норми в 60 квадратних метрів на власників кожному належить лише по 50 квадратних метрів).

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше керівник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні немає планів запроваджувати податок на грошові перекази з картки на картку. За його словами, заява про введення такого податку - помилка "експерта".

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