Це вперше: США надали Україні касетні JSOW до F-16, куди битимуть

США надали Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Ідеться про бомби з касетною боєчастиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км.
Це підтверджує пресслужба Білого дому у четвер, 26 вересня. Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив це рішення, аби "посилити можливості України для завдання далекобійних ударів".
JSOW - що це за бомби
Як зазначає телеканал ABC News, у Штатів є кілька версій цих бомб, проте ідеться про передачу Україні саме тих, що містять касетну бойову частину.
AGM-154 JSOW — це тактична ракета, яку ще називають плануючою авіабомбою.
Використовуються для ураження захищених цілей, розміщених поза межами протиповітряної оборони противника, тим самим підвищуючи живучість літаків і мінімізуючи інші втрати на полі бою.
Це перша передача Сполученими Штатами такого озброєння, вказують журналісти.
Про поставку Києву цих бомб ЗМІ писали з початку місяця, проте їхню передачу Україні очікували раніше.
США передбачують, що ці авіабомби українські Повітряні сили будуть застосовувати поблизу передової.
Військова допомога США - останні новини
Сполучені Штати Америки у четвер, 26 вересня, оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії.
Що отримає Україна у межах цієї допомоги:
- додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі,
- безпілотники,
- ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря-земля",
- кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "РФ втратила дуже багато": Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну
- Це була не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою
- США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред