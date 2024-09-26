Це вперше: США надали Україні касетні JSOW до F-16, куди битимуть

Україна отримала версію цих бомб з касетною бойовою частиною.

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Що це за бомби JSOW, які США передають Україні / Колаж Главреда. Фото: ABC News, ОП, скріншот

США надали Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Ідеться про бомби з касетною боєчастиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км.

Це підтверджує пресслужба Білого дому у четвер, 26 вересня. Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив це рішення, аби "посилити можливості України для завдання далекобійних ударів".

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JSOW - що це за бомби

Як зазначає телеканал ABC News, у Штатів є кілька версій цих бомб, проте ідеться про передачу Україні саме тих, що містять касетну бойову частину.

AGM-154 JSOW — це тактична ракета, яку ще називають плануючою авіабомбою.

Використовуються для ураження захищених цілей, розміщених поза межами протиповітряної оборони противника, тим самим підвищуючи живучість літаків і мінімізуючи інші втрати на полі бою.

Це перша передача Сполученими Штатами такого озброєння, вказують журналісти.

Про поставку Києву цих бомб ЗМІ писали з початку місяця, проте їхню передачу Україні очікували раніше.

США передбачують, що ці авіабомби українські Повітряні сили будуть застосовувати поблизу передової.

Крилата далекобійна авіабомба JSOW - характеристики / інфографіка: Главред

Військова допомога США - останні новини

Сполучені Штати Америки у четвер, 26 вересня, оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії.

Що отримає Україна у межах цієї допомоги:

додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі,

безпілотники,

ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря-земля",

кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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