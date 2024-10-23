"Це металобрухт": льотчик-випробувач жорстко "проїхався" по бойовій авіації КНДР

Напередодні стало відомо про відправку КНДР своїх пілотів до Росії.

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Війна в Україні - експерт оцінив авіапарк КНДР / Колаж Главреда. Фото: depositphoto.com.ua. скріншот відео

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У КНДР є тільки старі МіГ і Су

Пілотів Північної Кореї відправили до Росії, імовірно, для навчань

Полковник ВПС України, льотчик- випробувач 1-го класу Олександр Лиходід в етері КИЇВ24 оцінив стан бойової авіації КНДР на тлі інформації про перекидання до РФ північнокорейських льотчиків.

Він пояснив, що на сьогодні північнокорейська авіація нічим не відрізняється від того стану, у якому була українська до початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Деякі екземпляри Лиходід назвав "металобрухтом".

"У Північній Кореї авіація така ж, якою була і в нас на початку війни. Там залишилося, та й було, до 30 Міг-29, трішки більше Су-25. А все інше — металобрухт 60-70 років", — відповів військовий.

Лиходід допускає, що КНДР могла відправити своїх пілотів для навчань у "бойових умовах".

"Я не знаю, чи є вони там корейські льотчики в Росії… Тут немає нічого дивного. Вони можуть приїхати туди, і, враховуючи, що Росія зараз воює, навчатися у бойових умовах", — сказав він.

Армія КНДР / Інфографіка Главреда

Війська КНДР проти України - головне

Як повідомляв Главред, згідно з останніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

Ні в США, ні в НАТО не наважуються на жодні дії. Генсек Альянсу Марк Рютте лише сказав, що це "значно загострить ситуацію". Але на загрозу відреагувала Південна Корея. 22 жовтня влада країни пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти КНДР і РФ у зв'язку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". Серед розглянутих варіантів - передача Україні наступальної зброї.

При цьому КНДР і Росія усе заперечують, називаючи розвідувальні дані "безглуздими чутками" і "пропагандою".

Путін у КНДР - що слід знати Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн. У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну. Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

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