У НАТО відреагували на можливість відправки військ КНДР в Україну

Коротко:
- Відправлення військ КНДР в Україну призведе до ескалації
- Генсек НАТО провів переговори з президентом Південної Кореї Юн Сок Єлем
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Північна Корея відправить свої війська в Україну, щоб воювати на боці країни-агресора Росії, це значно загострить конфлікт.
"Якщо Північна Корея направить війська в Україну, щоб воювати на боці Росії, це призведе до значної ескалації конфлікту", - сказав генсек НАТО.
За словами Рютте, він провів обговорення з президентом Південної Кореї Юн Сок Єлем, пише Reuters.
Сторони обговорили тісне партнерство Альянсу з Сеулом, приділивши особливу увагу співробітництву у сфері оборони та промисловості, а також взаємопов'язаній безпеці Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів.
Війська КНДР в Україні - останні новини
Країна-агресор Росія може готувати до відправки на фронт дві бригади північнокорейських військових по 6 тисяч осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 22 жовтня. Він зазначив, що для нашої держави це може бути викликом.
Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти КНДР і РФ у зв'язку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". Серед розглянутих варіантів - передача Україні наступальної зброї.
Пхеньян назвав "безпідставними чутками" підтверджену південнокорейською розвідкою інформацію про перекидання військ КНДР на допомогу Росії у війні проти України. За словами дипломатів КНДР, відносини з Москвою є "законними і заснованими на співпраці".
Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував питання відправки Північною Кореєю військ до Росії. За словами американського політика, він не може підтвердити цю інформацію.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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