Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У НАТО відреагували на можливість відправки військ КНДР в Україну

Анна Ярославська
23 жовтня 2024, 07:00
611
Марк Рютте обговорив із президентом Південної Кореї можливе перекидання військових КНДР у Росію.
Марк Рютте, армія КНДР
Марк Рютте зробив заяву про відправку військ КНДР в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

  • Відправлення військ КНДР в Україну призведе до ескалації
  • Генсек НАТО провів переговори з президентом Південної Кореї Юн Сок Єлем

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Північна Корея відправить свої війська в Україну, щоб воювати на боці країни-агресора Росії, це значно загострить конфлікт.

"Якщо Північна Корея направить війська в Україну, щоб воювати на боці Росії, це призведе до значної ескалації конфлікту", - сказав генсек НАТО.

відео дня

За словами Рютте, він провів обговорення з президентом Південної Кореї Юн Сок Єлем, пише Reuters.

Сторони обговорили тісне партнерство Альянсу з Сеулом, приділивши особливу увагу співробітництву у сфері оборони та промисловості, а також взаємопов'язаній безпеці Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Війська КНДР в Україні - останні новини

Країна-агресор Росія може готувати до відправки на фронт дві бригади північнокорейських військових по 6 тисяч осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 22 жовтня. Він зазначив, що для нашої держави це може бути викликом.

Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти КНДР і РФ у зв'язку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". Серед розглянутих варіантів - передача Україні наступальної зброї.

Пхеньян назвав "безпідставними чутками" підтверджену південнокорейською розвідкою інформацію про перекидання військ КНДР на допомогу Росії у війні проти України. За словами дипломатів КНДР, відносини з Москвою є "законними і заснованими на співпраці".

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував питання відправки Північною Кореєю військ до Росії. За словами американського політика, він не може підтвердити цю інформацію.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО новини України та світу війна Росії та України війська КНДР в Україні
Реклама

Головне за день

Більше
У НАТО відреагували на можливість відправки військ КНДР в Україну

У НАТО відреагували на можливість відправки військ КНДР в Україну

07:00Світ
РФ націлилась на велике прифронтове місто: The Economist розкрило плани росіян

РФ націлилась на велике прифронтове місто: The Economist розкрило плани росіян

01:50Україна
Перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня - Буданов

Перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня - Буданов

01:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зовсім не впізнати: донька зрадниці Ані Лорак стала її копією

Зовсім не впізнати: донька зрадниці Ані Лорак стала її копією

Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають чорно-білі трикутники

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають чорно-білі трикутники

3 знаки зодіаку, які розбагатіють восени 2024 року

3 знаки зодіаку, які розбагатіють восени 2024 року

"Хто така Дарина?": Оксана Білозір висловилася про вдову Назарія Яремчука

"Хто така Дарина?": Оксана Білозір висловилася про вдову Назарія Яремчука

Останні новини

07:00

У НАТО відреагували на можливість відправки військ КНДР в Україну

04:41

Експерти закликали до кінця жовтня поставити миску з сіллю на вікно: для чого це

03:39

Збудуться найзаповітніші мрії: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у листопаді

03:00

Є в кожному холодильнику: чудодійний інгрідієнт, що змусить орхідею знову пустити бутони

02:36

Як правильно українською сказати "ви праві": Авраменко здивував відповіддю

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:00

Дочка Олени Кравець показала рідкісне фото з бойфрендом - деталі

01:50

РФ націлилась на велике прифронтове місто: The Economist розкрило плани росіян

01:44

Як з першого погляду справити незабутнє враження: нюанси етикетуВідео

01:21

Перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня - Буданов

Реклама
01:20

Після 13 років разом і 8 років заручин: Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі планують весілля - ЗМІ

00:40

У Росії "кадровий дефіцит": ракетників різко почали переводити у піхоту

00:24

"Люблю його, хоча й побоююсь": Оля Цибульська повідомила про важливі зміни

00:08

Син путіністки Валерії може сісти до в'язниці за півмільйона доларів

22 жовтня, вівторок
23:55

Путініста Кіркорова перевірять на зв'язок із ЛГТБ

23:54

Україна готова до вирішення конфлікту за однієї умови: Єрмак назвав варіанти

23:46

Скандал з інвалідністю для прокурорів: Зеленський розкритикував роботу двох міністрів

23:33

Курс на безпеку: організатори Євробачення-2025 запровадять нові правила

23:11

Ауріка Ротару оголосила, чому насправді Софія Ротару зараз не виступає

22:51

Путін змінив дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини: в Україні відреагували

22:45

Туреччина отримала серйозне попередження від США: до чого тут поставка зброї для РФ

Реклама
22:07

На місці удару - пожежа: Росія атакувала Харків КАБами - куди влучив ворог

21:54

Маму і дочку шукали під завалами: моторошні кадри з місця удару в СумахВідео

21:52

"Абсолютно нова модель": що буде в Україні замість МСЕК - Шмигаль

21:42

Мама путіністки Наташі Корольової раптово приїхала в РФ - що сталося

21:37

Щурі і миші втечуть самі: названо засіб, який назавжди позбудеться гризунів

21:20

Зеленський видав заяву про перемовини із РФ: які три аспекти свідчитимуть про готовність

21:08

Температура знову впаде: синоптикиня назвала день, коли прийде нове похолодання

21:03

Росіяни у відчаї: помилка Путіна може дорого коштувати РФ - британський полковник

20:40

Чому море солоне і до чого тут "ефект накопичення": цікава відповідьВідео

20:29

РФ перейшла в новий наступ на Півдні: чи є загроза прориву до Херсону - ЗСУ

20:27

Церковне свято 23 жовтня: що не можна робити у день святого Якова

20:10

Кривава вистава Путіна в Казані: про що засвідчив саміт БРІКСПогляд

19:55

Путін пішов на радикальні кроки: у США відповіли, чи небезпечний саміт БРІКС в РФ

19:53

Вклиненням ворога у лінію оборони в Часовому Яру: в ЗСУ зробили нову заяву

19:41

РФ змінює тактику та цілі для ударів "Шахедами": аналітики попередили про зміни

19:39

В Україну повертаються дощі: у яких регіонах очікуються опади

19:34

Подався у квадробери: ведучий "Холостяка" показався в костюмі кота

19:32

"Може бути 2 бригади по 6 тис.": Зеленський озвучив нові дані про військових КНДР в УкраїніВідео

19:15

Окупанти поспіхом просуваються у важливе місто: ЗСУ трощать техніку РФ - DeepState

18:44

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають чорно-білі трикутники

Реклама
18:38

У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

18:36

Число 45 знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд

18:35

В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

18:30

В Німеччині "негайно заборонили" всі кактуси: в чому причина

18:17

Страхітливе нашестя: чому в будинку багато павуків

18:06

Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

17:44

Можуть отруїти: ветеринар назвав 5 продуктів, які не можна давати собакам

17:37

Полетіли голови: генпрокурор Андрій Костін раптово подав у відставку

17:33

Могли бути разом ще 20 років тому: Кулеба та Павелецька розкрили деталі роману

17:25

Після обіймів з Путіним: прем'єр Індії заговорив про мир в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти