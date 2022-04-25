УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Колишній співробітник Азовсталі здав росіянам інформацію про завод і місце українських захисників

25 квітня 2022, 23:30

Зрадник розповів, як українські захисники можуть пересуватися на території заводу.

Азовсталь
Азовсталь / УНІАН

В Маріуполі колишній начальник зміни по обладнанню в конверторному і товстолистовому цехах Азовсталі Олександр Чуприн здає окупантам позиції, де на заводі можуть ховатися українські захисники міста.

"Тут йде потужний підземний тунель пішохідний, під товстолистовим цехом проходить, прямо під ним вихід йде всередину цеху, два виходи - в самому ТЛЦ. Якщо цех гарячий, то присутня система потужного водопостачання для охолодження обладнання та металу, і тоді обов'язково там присутні залізобетонні потужні відстійники", - заявив російському виданню, що ретранслює риторику Кремля, Известия Чуприн.

Зрадник показує на карті, де саме знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися.

І повідомляє, де українці можуть сховатися і перечекати досить потужні удари російських окупантів.

Також він розповів, як українські захисники можуть пересуватися на території заводу.

"Що стосується людських комунікацій між цехами, вони всі йдуть на нульовій позначці. Це дороги, це мости, підземних тунелів тут немає. Це єдиний підземний тунель, дуже потужний з набережної під товстолистовим цехом на основну дорогу, що йде посередині комбінату "Азовсталь" до пам'ятника, де стоїть танк", - заявив він.

За словами зрадника, просидіти в цехах із залізобетонними конструкціями можна досить довго.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

Читайте також:

viber
війна в Україні Азовсталь Маріуполь
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць рокуГороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць року Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижняУкраїну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижня Гороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки доліГороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки долі Гороскоп на завтра, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мріїГороскоп на завтра, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мрії 4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки
Підтримайте Главред

Останні новини

00:48

Історія безжальна до тиранів: Подоляк нагадав про крах Російської імперії

00:32

Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

00:06

Чим швидше Путін погодиться на переговори, тим більше шансів припинити війну - Кулеба

25 квітня, понеділок
23:30

Колишній співробітник Азовсталі здав росіянам інформацію про завод і місце українських захисниківВідео

23:22

Мільярдер Ілон Маск купив популярну соцмережу

Реклама
23:17

Спека під Донецьком: ЗСУ вломили рашистам і відбили танковий проривВідео

22:38

В Ірпені мародери кинули гранату у жінок, одна в критичному станіВідео

22:34

Польща передала свої танки Україні, а натомість отримала нові - прем'єр

22:34

Знищити все, що пов'язано з Москвою: Данілов анонсував тотальну дерусифікацію

22:14

У розвідці України розкрили подробиці вибухів у Придністров'їВідео

21:57

Накрили артою, добили в ближньому бою: королівська бригада ЗСУ "покришила" найманців ВагнераВідео

21:57

Гороскоп на травень 2022 для Раків: слава, нове кохання та хороший дохідВідео

21:57

Критичні тижні: в Міноборони Британії дали тривожний прогноз щодо війни

21:43

Модель Plus Size Ешлі Грем показала фігуру після пологів близнюків

21:28

Почалися найважчі бої: астролог склав гороскоп для України і назвав дати завершення війниВідео

21:26

Мертва хватка Леопарда: у ФРН запропонували озброїти ЗСУ знаменитими танками НАТОВідео

21:05

Орки захопили будівлю міськради в Херсоні та вигнали весь персонал

20:49

Дружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з КримуВідео

20:44

"Рознесло півбудівлі з силовиками": подробиці вибуху в КреміннійВідео

20:38

Ворог примусово виселяє всіх мешканців із селища в Херсонській області

Реклама
20:23

Тотальна невдача: у Британії назвали виняткову кількість знищених в Україні солдатів РФВідео

20:10

В Україну йде неймовірна спека і сильні грозиВідео

19:58

Навіщо окупанти б'ють по залізниці: відповідь ГенштабуВідео

19:56

Прикмети на 26 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Орки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратамиВідео

19:28

Атака на "МГБ Придністров'я": у Тирасполі прогриміли вибухи

19:24

Оркам "пощастило": на Великдень бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів

19:23

Презирство до росіян, або Чому Росія плодитиме обеліски невідомим солдатамПогляд

19:21

У Маріуполі знайшли третю найбільшу братську могилуВідео

19:13

Популярна українська кіноактриса покинула Україну і працюватиме в Бельгії

18:55

Відповідь на Херсонщині: ЗСУ накрили артилерією склади та скупчення рашистівВідео

18:45

84% українців вважають, що "прості росіяни" винні в путінському вторгненні в Україну

18:33

"Найстрашніші хвилини для нашої сім'ї": Сумська розповіла, чому її старша дочка не їде з РФ

18:27

Російська ракета вбила цілу сім'ю: одесит, який пережив трагедію, розповів про гореВідео

18:20

Везунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцем

18:07

Шмигаль назвав умову перемоги України у війні з РФВідео

18:03

"Помре Путін, вбивають і Кадирова": син експрезидента Чечні дав особливий прогнозВідео

17:53

"Горе не прийшло в сім'ю": пропагандист Соловйов прокоментував "замах неонацистів"

17:49

Крейсер Москва пішов на дно разом з вертольотом РФ: фото ехолокаціїВідео

17:36

Путін остаточно відірвався від реальностіПогляд

Реклама
17:22

Зірвало башту потужним вибухом: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажемВідео

17:04

В СБУ відповіли на звинувачення Путіна в підготовці "вбивства" кремлівського пропагандиста СоловйоваВідео

16:49

У захопленій Кремінній прогримів вибух: злетіли на повітря силовики-зрадникиВідео

16:43

У сукні за 47 тис. і з георгіївською стрічкою: коханка Путіна поскаржилася на санкціїВідео

16:29

"Подарунки" для літаків і танків рашистів: США передають Україні нову партію озброєнняВідео

16:27

"Підстелила соломки": Собчак купила квартиру за 2 млн доларів не в Росії

16:16

Вмонтований Путін: президент РФ "спалився" зі своєю фейковою присутністю в храмі на ВеликденьВідео

16:10

На благодійному матчі Боруссія - Динамо виступлять Джамала та Юлія Саніна

15:59

Найсмачніша і соковита курка в лаваші: дивовижно простий рецептВідео

15:47

Глава Пентагону розкрив "рецепт" перемоги України у війні з РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти