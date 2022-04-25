Колишній співробітник Азовсталі здав росіянам інформацію про завод і місце українських захисників

Азовсталь / УНІАН

В Маріуполі колишній начальник зміни по обладнанню в конверторному і товстолистовому цехах Азовсталі Олександр Чуприн здає окупантам позиції, де на заводі можуть ховатися українські захисники міста.

"Тут йде потужний підземний тунель пішохідний, під товстолистовим цехом проходить, прямо під ним вихід йде всередину цеху, два виходи - в самому ТЛЦ. Якщо цех гарячий, то присутня система потужного водопостачання для охолодження обладнання та металу, і тоді обов'язково там присутні залізобетонні потужні відстійники", - заявив російському виданню, що ретранслює риторику Кремля, Известия Чуприн.

Зрадник показує на карті, де саме знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися.

І повідомляє, де українці можуть сховатися і перечекати досить потужні удари російських окупантів.

Також він розповів, як українські захисники можуть пересуватися на території заводу.

"Що стосується людських комунікацій між цехами, вони всі йдуть на нульовій позначці. Це дороги, це мости, підземних тунелів тут немає. Це єдиний підземний тунель, дуже потужний з набережної під товстолистовим цехом на основну дорогу, що йде посередині комбінату "Азовсталь" до пам'ятника, де стоїть танк", - заявив він.

За словами зрадника, просидіти в цехах із залізобетонними конструкціями можна досить довго.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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