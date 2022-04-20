Оголосили евакуацію з Азовсталі і відкрили вогонь: окупанти обстріляли "зелений коридор" з Маріуполя

Окупанти обстріляли "зелений коридор" з Азовсталі в Маріуполі/ Telegram Андрющенко, Reuters

Російські окупанти оголосили у вівторок, 19 квітня, "зелений коридор" для евакуації цивільних, які перебувають в укриттях на заводі Азовсталь у Маріуполі. А після цього підігнали свою артилерію і почали обстрілювати маршрут евакуації.

Таким чином евакуація людей була просто неможливою. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Вчора було оголошено росіянами режим тиші для забезпечення виходу цивільного населення з укриттів в Азовсталі. По маршруту умовної евакуації було зігнано пресу на віддалені від заводу і нескінченні кілометри для відео про "чекаємо на цивільних з Азовсталі". У той самий час було підігнано артилерію і було розпочато артобстріл зони Азовсталі. За таких умов навіть при бажанні евакуація цивільних була неможлива", – наголосив Андрющенко.

А під кінець дня російська пропаганда почала трубити про те, що нібито "ніхто не захотів евакуюватися, тому що їх не пустили українські військові", каже радник мера Маріуполя.

"Ось так... Ні на що не натякаю. Просто факт з історії. Фото саме з вчорашнього обстрілу. Освітлення відповідає часу доби, коли було "відкрито зелений коридор", – додав Андрющенко.

Радник мера Маріуроля оприлюднив два фото, на яких видно проведення обстрілу.

Російські окупанти обстріляли "зелений коридор" з Маріуполя/ Telegram Андрющенко

Обстріл "зеленого коридору" окупантами у Маріуполі. На оприлюднених кадрах чітко видно російський танк з літерою Z/ Telegram Андрющенко

Раніше повідомлялося, що окупанти скинули на Азовсталь, де ховаються жінки, діти і літні люди, надпотужні бомби. В даний час завод розбомблений і практично повністю знищений.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області на території заводу Азовсталь переховуються близько 1 тисячі мирних жителів. Також президент заявив, що як і раніше готовий обміняти російських військовополонених в обмін на безпечний прохід для цивільних осіб і українських військ в Маріуполі.

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