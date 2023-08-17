Б'ють десятками ракет: РФ полює за Storm Shadow і бомбить авіабази ЗСУ — FT

Москва запустила десятки ракет далеко на західні регіони України, націлившись на авіабази ЗСУ.

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Літаки ЗСУ оснащені ракетами Storm Shadow / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Російські окупанти намагаються знищити авіабази, злітно-посадкові смуги, а також центри підготовки пілотів і винищувачі, які б'ють по позиціях РФ крилатими ракетами Storm Shadow і SCALP.

"На цьому тижні Москва запустила десятки ракет далеко на західні регіони України, націлившись на авіабази, злітно-посадкові смуги і центр підготовки пілотів, які знаходяться на відстані до 1000 км від лінії фронту", - йдеться в матеріалі британської Financial Times.

Відзначається, що згідно з офіційними даними тільки у вівторок було випущено 28 крилатих ракет РФ, 16 з яких були перехоплені.

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Британські журналісти пишуть, що ЗСУ під час ударів по об'єктах розташування українських ВПС, спішно передислокують критично важливе озброєння і кваліфікований персонал.

Уточнюється, що пілоти ЗСУ постійно курсують між десятками місцевих авіабаз і комерційних аеропортів.

"Щоб уникнути ударів, Україна зараз спішно переносить з місця на місце критичне озброєння і кваліфікований персонал", — йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що ескадрилья Су-24 ЗСУ може бити ракетами Storm Shadow. Російські окупанти намагаються завдавати ударів по аеродрому в Старокостянтинові, прагнучи знищити авіацію ЗСУ, здатну нести далекобійні ракети Storm Shadow (SCALP).

Нагадаємо, у РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів. У тимчасово окупованому Криму було завдано ракетного удару по ремонтному батальйону Міноборони Росії в Красногвардійському районі. Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів.

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