Вибухи в Криму: в РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів

Російські окупанти отримали поранення 25 липня внаслідок влучання ракет по їхньому розташуванню. Госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону.

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РосЗМІ пишуть про потужну пожежу в окупованому Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, google map

У тимчасово окупованому Криму було завдано ракетного удару по ремонтному батальйону Міноборони Росії в Красногвардійському районі.

Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів. Про це повідомило видання незалежних російських журналістів Astra.

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РосЗМІ повідомляє, що поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучання по їхньому розташуванню невстановлених ракет. Імовірно, це були ракети Storm Shadow.

"Якповідомляють джерела в медичних службах анексованого Криму, напередодні вранці в Красногвардійську ЦРЛ з різними пораненнями були госпіталізовані 6 військовослужбовців ремонтного батальйону МО РФ", - йдеться у повідомленні.

В результаті удару пошкоджено одну з будівель розташування. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів.

Вибухи в Криму

У ніч на 24 липня у п'яти містах окупованого Криму гриміли вибухи.

За даними росЗМІ, три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне. В результаті удару почалася пожежа.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "приліт" по складу боєприпасів в Джанкойському районі.

22 липня в Криму також пролунали вибухи в районі Джанкоя. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок успішно завданого удару Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів.

Удар по ворогу було завдано в Жовтневому районі окупованого РФ півострова.

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