Ескадрилья Су-24 ЗСУ може бити ракетами Storm Shadow – ЗМІ розкрили деталі

Наполегливість РФ в атаках саме на авіабазу в Старокостянтинові "не логічна і не ясна", вважають аналітики.

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Су-24М переробили під запуск ракет Storm Shadow / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Російські окупанти намагаються завдавати ударів по аеродрому в Старокостянтинові, прагнучи знищити авіацію ЗСУ, здатну нести далекобійні ракети Storm Shadow (SCALP).

До критичних наслідків для авіабази та українських літаків ці атаки не призводять. А сама ідея росіян атакувати аеродроми, щоб знищити бойову авіацію, досить сумнівна, кажуть експерти, йдеться в матеріалі ВВС Україна.

Наполегливість РФ в атаках саме на авіабазу в Старокостянтинові "не логічна і не ясна", вважають аналітики. Вони підкреслюють, що знищити українські бомбардувальники або знищити запаси іноземних крилатих ракет такими ударами майже неможливо.

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Відзначається, що з кінця весни старі радянські бомбардувальники Су-24М, які є на озброєнні бригади, вдалося обладнати новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP)..

Саме ця авіація уражає арсенали і штаби російських військ в тилу, а також мости на Кримському перешийку. Нівелювати загрозу від цих ракет - одне з основних завдань Кремля.

Журналісти пишуть, що з початку російського вторгнення ЗСУ втратили значну кількість Су-24М, їх залишилося до шести одиниць. Однак Україна знайшла вихід з цієї ситуації, каже співрозмовник.

При цьому під носії крилатих ракет переобладнали літаки-розвідники Су-24МР, яких в українській авіації було близько десяти. Через застарілі характеристики їх мало використовували під час бойових дій.

"Так повітряні сили змогли отримати цілу бомбардувальну ескадрилью (зазвичай нараховує 12-14 літаків) Су-24М і Су-24МР для застосування крилатих ракет", - сказано в матеріалі.

Автори статті додали, що поки Київ не отримає західних винищувачів, вона залишатиметься головною повітряною загрозою для російських окупаційних військ.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ створили секретні аеродроми. Літаки ЗСУ використовують автодороги, переобладнані під злітно-посадкові смуги, через дефіцит авіабаз.

Нагадавши, у РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів. У тимчасово окупованому Криму було завдано ракетного удару по ремонтному батальйону Міноборони Росії в Красногвардійському районі. Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів.

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