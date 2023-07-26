Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – Загородній

Коли українські військові звільнять Бахмут, в армії РФ почнуться нові рухи, і серед російських офіцерів з’явиться Пригожин-2.

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Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна, вважає Загородній / колаж: Главред, фото: Главред, 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Втрата Криму може стати для російського диктатора Володимира Путіна великим ударом і початком падіння його режиму. Але падіння путінського режиму в країні-агресорці РФ може початися навіть раніше, якщо українські військові звільнять місто Бахмут на Донеччині.

Після втрати окупантами цього українського міста в Росії можуть початися процеси, які матимуть потужні наслідки. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

Експерт зазначив, що в РФ і так уже почалися різні процеси, адже все перевернув рейд власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Збройний заколот вагнерівців запустив процес делегітимації влади Путіна.

У таких умовах втрата Криму може стати колом, який буде забитий в груди Путіна і його режиму, наголосив Загородній.

"У мене є підозра, що рух у Росії може початися навіть не через звільнення українською армією Криму, а через звільнення Бахмута, який російська пропаганда представила, як другий Сталінград. Коли Бахмут буде звільнений, в російській армії можуть початися нові рухи, і там з'явиться Пригожин-2 серед офіцерів. І тоді новий путч, який точно буде в Росії, матиме значно серйозніші наслідки для російської влади", – зазначив експерт.

Україні такий розвиток подій в РФ був би вигідний, нам цікаве перетворення імперіалістичної війни на громадянську, сказав Загородній.

"Чим швидше там це почнеться, тим легше Україні буде відвойовувати свої території, тим легше буде висувати свої умови на мирних переговорах, які рано чи пізно точно почнуться. Питання – в термінах і позиції України. Тому нас такий сценарій повністю влаштовує. Тож я не виключаю, що всі ці процеси в Росії почнуться задовго до звільнення Криму, і це дуже добре", – підсумував експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Коли може впасти режим Путіна в РФ

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначав, що диктатор РФ Володимир Путін серйозно посилює Росгвардію в надії на те, що війська стануть захищати його режим всередині країни. Однак у підсумку Росгвардія повстане проти Путіна, оскільки він під час заколоту Пригожина показав свою слабкість і втратив авторитет. На РФ чекають революційні події.

Відома російська історик і журналіст Юлія Латиніна висловила думку, що влаштований диктатором Володимиром Путіним ракетний терор проти портової зернової інфраструктури призведе до постачання Україні американських далекобійних ракет ATACMS і ЗСУ обвалять запорізький фронт. Коли ЗСУ зможуть прорвати південний фронт, режим Путіна може впасти.

Нагадаємо, раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав, що Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини. Сильного удару по режиму Путіна можуть завдати перемоги українських військових на фронті.

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