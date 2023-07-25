РФ триматиметься за Крим зубами, Донбас і південь України їй байдужі – експерт

Найбільші бойові дії будуть за Кримський півострів, і він фігуруватиме у переговорах, якщо вони відбудуться. РФ важливий Крим для контролю над Чорним морем.

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Найбільші бойові дії будуть за Крим, РФ триматиметься за нього зубами, зазначив Загородній/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країна-агресорка Росія з усіх окупованих українських територій найбільше боротиметься за Крим. І якщо відбуватимуться переговори, під час них загарбники теж говоритимуть першочергово про півострів.

У той же час не виключено, що українські військові першочергово звільнятимуть саме Кримський півострів. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

"За Крим Росія буде триматися зубами, буде за нього боротися. Не сумнівайтеся. Втім, не виключено, що ЗСУ в першу чергу будуть звільняти саме Крим, оскільки хто володіє Кримом, той фактично і контролює Чорне море", – зазначив Загородній.

На те, щоб втримати окуповану частину Донецької і Луганської областей, а також південь України, країна-агресорка спрямовуватиме менше сил і засобів, вважає експерт.

"За Крим росіяни боротимуться, він фігуруватиме у всіх переговорах. А от те, що буде відбуватися на півдні України і Донбасі, їм, в принципі, все одно. Все це стане зрозумілішим після виходу ЗСУ на берег Азовського моря, коли буде перерізаний сухопутний коридор із Росії до Криму", – підсумував він.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Звільнення Криму

Раніше у ГУР прокоментували потужні вибухи на півострові. "Бавовна" формує у росіян розуміння, що Крим не є тилом і безпечною територією для окупантів, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він додав, що багато окупантів та колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всі, бо іншим не дозволяють.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що передумови для звільнення Криму вже створюються. На території Криму зараз ведеться планова робота зі знищення об’єктів, таких як склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами і не тільки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Україна продовжить бити по Кримському мосту. Удари по Кримському мосту зменшать здатність російських окупантів воювати і допоможуть врятувати життя українців.

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