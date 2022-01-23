Бустерна доза і відсутність AstraZeneca: Ляшко розповів про вакцинацію в Україні цього року

Вакцини AstraZeneca не буде, бо вона не користується попитом серед українців - Ляшко / УНІАН

Україна протягом поточного 2022 року для вакцинації населення від коронавірусу має намір використовувати препарати Pfizer, Moderna і CoronaVac. Держава в рамках контрактів очікує на отримання 31,5 млн доз вакцин. За програмою COVAX державі повинні поставити 10 мільйонів доз препаратів. У постачання немає вакцини AstraZeneca, якою не вакцинуються українці. Для бустерної дози можна вибирати не тільки мРНК-вакцини, але й CoronaVac. Однак трете щеплення краще зробити мРНК-препаратом. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що цього року в рамках прищепної кампанії використовуватимуться три вакцини. Серед них Pfizer, Moderna і CoronaVac. Підписані контракти на отримання 31,5 млн доз препаратів проти коронавірусної інфекції.

Вакцини AstraZeneca не буде

За словами Ляшка, вакцини AstraZeneca не буде, тому що попиту на цей препарат серед українців немає. Наразі в країні 11,5 млн доз вакцин. Підписані контракти на постчання 25 млн і ще 6,5 млн доз препаратів.

"Наразі на складах, на залишках, в Україні є 11,5 млн доз вакцин. Також законтрактовано на постачання 25 млн доз Pfizer. Плюс 6,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. І 10 млн доз в рамках механізму COVAX", - сказав глава МОЗ.

Крім того, він пояснив ситуацію з китайською вакциною CoronaVac. Як стверджує міністр, є люди, які з підозрою ставляться до вакцинації, тому вважають за краще робити щеплення традиційною вакциною.

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"Можливо, менш ефективна, але вона ефективна. Тому вона теж повинна бути, щоб люди вакцинувалися", - уточнив керівник відомства.

Рекомендації МОЗ щодо бустерної вакцинації

Також він додав, що для бустерного щеплення можна використовувати не тільки мРНК-вакцини, а й зробити щеплення препаратом CoronaVac. Якщо людина вже прищеплювалася двічі CoronaVac, то і в якості "бустера" за бажанням можна використовувати ту ж вакцину. Однак більш ефективним варіантом, як вважає міністр, буде ін'єкція мРНК-вакциною.

"Ні, не тільки (Pfizer або Moderna). Це написано всюди в рекомендаціях. Там же написано, що перевага віддається мРНК-вакцинам, а потім – "можна зробити бустер й іншою вакциною". Тобто бустер можна зробити і CoronaVac, але ефективність більша, якщо зробите мРНК-вакциною", - підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 6 січня голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ про запуск вакцинації в Україні бустерною дозою. Третє щеплення можуть зробити всі бажаючі у віці від 18 років, незалежно від того, яким препаратом вони вакцинувалися до цього.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив запуск обов'язкової вакцинації проти СOVID-19 в Україні для працівників певних професій. Щеплення слід було зробити співробітникам навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів та працівникам місцевих державних адміністрацій.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, працівникам яких обов'язково треба вакцинуватися. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також працівники підприємств, які належать до критичної інфраструктури. Ухвала запрацювала з 9 грудня.

МОЗ 17 грудня доповнив перелік організацій, представники яких повинні щепитися проти COVID-19. Йшлося про працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, співробітників місцевих державних адміністрацій та їх структурних відділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, і співробітників комунальних підприємства, організацій та установ.

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