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1000 грн за вакцинацію вже продають на OLX

21 грудня 2021, 16:10

Українці пропонують обміняти гроші.

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1000 від Зеленського потрапила на OLX / соцмережі

На сайті оголошень OLX з'явилися пропозиції про продаж або обмін 1000 грн за вакцинацію на готівку.

За словами екснардепа Тетяни Острикової, компанія видалила вже десятки повідомлень, де користувачі пропонують іншим українцям купити дозволені програмою товари або послуги зі знижкою.

"Наш народ може все. Деякі українці намагаються продавати або обмінювати віртуальну "Вовину 1000" на готівку. Оголошення про продаж віртуальної тисячі блокуються, але люди не здаються", - написала Острікова в Facebook.

Самі користувачі соцмережі відзначають, що продаж або обмін 1000 від Зеленського незаконні, оскільки не відповідають правилам програми "е-Підтримка", і закликають стежити за цим кіберполіцію.

Тим часом, деякі порушення закону в цьому не бачать, тому що продають належне собі віртуальне майно.

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Відзначається, що подібні оголошення з'явилися 12 грудня.

"В OLX Україна ми налаштували 24 нових фільтра за ключовими словами і видалили 78 оголошень. Моніторимо подібні "пропозиції" для деактивації, оскільки такі оголошення незаконні і не відповідають правилам платформи", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, українці, які отримали по тисячі гривень за вакцинацію в рамках програми "епідемка" від запуску програми вже витратили 134 мільйони гривень. Рахунки в банках відкрили вже понад 4,9 мільйона українців, а 4 мільйони осіб зареєструвалися на отримання коштів.

Як отримати тисячу гривень, якщо немає додатку "Дія"

В офісі президента розповіли, що вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатку " Дія " або банківських карт, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трохи пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року. На той час у державі має з'явитися механізм отримання грошей без додатка "Дія".

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