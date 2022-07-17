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Бунт в армії Путіна: бурятів-відмовників кидають у СІЗО під Луганськом

17 липня 2022, 21:30

Командування РФ примушувало відмовників писати пояснювальні та заяви про готовність воювати далі.

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Контрактники РФ-буряти / warfare.com.ua

Контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, поміщають в СІЗО біля окупованого РФ Луганська.

Запис з коментарями контрактників публікує видання Медиазона. Аудіо передала президент Фонду Вільна Бурятія Олександра Гармажапова.

Відмовники з Бурятії кажуть, що після того, як вони написали рапорти, командування почало залякувати і погрожувати.

За їх словами, бунтівних солдатів РФ групами від 8 до 10 осіб військовослужбовців везуть у військову комендатуру, де тримають 3-4 дні замкненими в гаражі з одноразовим харчуванням, а після відправляють в СІЗО під Луганськом, створене на базі реабілітаційного центру.

При цьому командування РФ примушувало відмовників писати пояснювальні і заяви про готовність воювати далі.

"Рапорти ніхто не приймав, ніхто не підписував, рвали, змушували писати різні пояснювальні. Рапорти розглянуті не були донині. Вже з подачі першого рапорту пройшло півтора тижні. Ніяких зрушень немає", - уточнювали відмовники.

Одному з контрактників з Бурятії з двома контузіями також не дозволяють звільнитися, а після написання рапорту його повезли в прокуратуру.

Видання зазначає, що рапорти про відмову написали 77 осіб, що служили в Бурятії. Приводом для цього стало те, що "в бригаді не залишилося жодного танка", в той час як в українських військових "ракетні установки, гаубиці".

"Бригада була залишена на смерть", - пояснила мати військового.

Що відомо про відмовників-бурятів

На початку запису військові представляються, свої імена називають:

  • Ілля Камінський;
  • Алдар Дылыков;
  • Володимир Мальков;
  • Андрій Мартинов;
  • Сергій Арсенов;
  • Віктор Дурних;
  • Микола Васильєв.

Всі вони проходили службу у військовій частині №32364 в Бурятії, а після декількох місяців війни написали рапорти про відмову від участі в ній.

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Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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