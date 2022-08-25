Будуть спеціальні військові заходи: експерт припустив, як можуть звільнити ЗАЕС

Як звільнятимуть Запорізьку АЕС / Колаж фото Reuters, Telegram Андрій Єрмак

Звільнити Запорізьку атомну електростанцію від окупантів вдасться лише військовим шляхом, але не в класичному розумінні. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

ЗАЕС можуть звільняти спеціальними військовими заходами в рамках контрнаступу. Російські окупанти будуть намагатися перекласти відповідальність за події, які будуть відбуватись на станції, на Україну.

"У світі всі розуміють, хто та для чого це робить. Позавчора була спроба пожежі на самій станції, вчора туди повернулися військові, бронетехніка, а сьогодні підпалили ліс навколо АЕС. Вони вже самі не знають, що робити з нею", – сказав Олег Жданов.

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Він переконаний, що Росія хоче привласнити собі Запорізьку АЕС цілою та неушкодженою.

"Я так розумію, що вони вдаються вже до останніх якихось кроків. Зараз Держдума прийме якусь пропозицію. Знову зберуть Раду безпеки ООН, знову Росія виступить й знову їм ніхто не повірить. Що робити далі? Я думаю, що Росія захлинається у власній злобі тероризму, навіть щодо цієї АЕС", – додав Жданов.

Він нагадав, що США та Великобританія жорстко попередили РФ щодо можливого викиду радіації.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свою техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

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