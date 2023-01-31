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США надали Україні першу партію БМП Bradley: як вони вплинуть на хід війни

31 січня 2023, 08:40
В Україну уже вирушили перші БМП Bradley із пакету допомоги, який пообіцяли США, і це дуже вплине на оборонні та наступальні можливості українських військових.
США надали Україні першу партію БМП Bradley: як вони вплинуть на хід війни
США відправили в Україну першу партію БМП Bradley/ Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce

Сполучені Штати Америки у межах угоди про військову допомогу відправили Україні першу партію бойових машин піхоти Bradley.

Була відправлена кількість машин на суму 2,85 мільярда доларів. Про це повідомила Служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США.

Зазначається, що в Україну вирушили понад 60 БМП Bradley з Північного Чарлстона, штат Південна Кароліна. Їх відправили минулого тижня.

БМП M2 Bradley – це бойова машина піхоти США, яку назвали на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. Екіпаж машини складається з трьох осіб, може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини і вогневої підтримки їх в період та після спішування.

Надання Україні американських БМП Bradley

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів. Повідомлялося, що Україна у його межах отримає системи протиповітряної оборони, бронемашини, бойові машини піхоти, боєприпаси та багато іншого.

У цьому пакеті передбачалося отримання Україною 59 БМП "Bradley" з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисяч боєприпасів калібру 25 мм.

У Пентагоні зазначали, що американські БМП Bradley дадуть можливість не лише для оборони, а й для наступу ЗСУ. Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер наголосив, що військова допомога Україні буде надана не тільки для оборони, але і для звільнення її території.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що Bradley серйозно допоможуть українським бійцям – і у вогневій підтримці, і в логістиці, і навіть в евакуації поранених. Він висловив впевненість, що БМП Bradley незабаром з'явиться на фронті.

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