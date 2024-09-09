Чи будуть найближчим часом відключення світла: українцям дали прогноз

На сьогодні в енергосистемі немає значного дефіциту електроенергії, каже Нагорняк.

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Чи будуть найближчим часом відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо не буде нових ракетних атак по енергетиці України, то найближчий час пройде без відключень світла. Про це заявив член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".

За його словами, на сьогодні в енергосистемі немає значного дефіциту електроенергії.

"Я думаю, що найближчий час ми пройдемо без відключень. Але якщо не буде нових ракетних атак по інфраструктурі", - наголосив він. відео дня

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Міністерство енергетики України 9 вересня повідомило, що російські війська за минулу добу здійснили обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в семи регіонах України. Під удар потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що в Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація із електропостачанням.

В свою чергу, незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що обмеження використання електроенергії і графіки вимкнення світла в Україні можуть бути ще упродовж 3-4 років. Адже нашій державі потрібно побудувати маневрові потужності й мати більше накопичувачів електроенергії.

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