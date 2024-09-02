"Українцям треба думати, як вижити взимку": обмеження світла будуть 3-4 роки – Кошарна

Не варто розраховувати на оптимістичний прогноз, а потрібно готуватися до того, як жити в осінньо-зимовий період в таких реаліях.

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Обмеження світла будуть 3-4 роки, зазначає Кошарна/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Обмеження використання електроенергії і графіки вимкнення світла в Україні можуть бути ще упродовж 3-4 років. Адже нашій державі потрібно побудувати маневрові потужності й мати більше накопичувачів електроенергії.

Таку думку висловила незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна в інтерв’ю Главреду. Вона зазначила, що накопичувачів електроенергії у нас зараз не вистачає.

"Усі адекватні експерти кажуть, що ситуація з обмеженнями і графіками може тривати до трьох-чотирьох років. Тому що треба побудувати маневрові потужності, накопичувачів електроенергії. Коли були пільгові умови для розвитку сонячної та вітрової енергетики, у нас вийшов перекос у сонячну, і не було зобов'язань для будівництва накопичувачів. У більшості країн переважна більшість відновлюваних джерел електроенергії – вітрові, тоді як в Україні сонячних електростанцій близько 70 відсотків, а більша частина вітрових електростанцій залишилася на окупованій території Херсонщини", – сказала вона. відео дня

За словами Кошарної, зараз, коли "Укренерго" розраховує сталість енергосистеми, там враховують, що нам необхідна певна кількість накопичуючих гігават для маневрування на піках споживання.

"Тому я не можу надати жодного оптимістичного прогнозу, і українцям треба думати про те, як вижити у найближчий осіннє-зимовий період. Я сподіваюсь на український бізнес, який сам себе забезпечить, через що об’єднаній енергосистемі буде легше, адже він може постачати залишки електроенергії. Але це теж непросте технічне завдання для системного оператора "Укренерго", а саме у тому, як це регулювати, диспетчеризувати тощо", – зазначила експертка.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше глава "Укренерго" зробив важливий прогноз і сказав, чи будуть блекаути зимою. Зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди, зазначив він.

Також повідомлялося, що українцям дали прогноз, як відключатимуть світло восени та взимку. Ситуація з енергетикою в Україні ще сильніше погіршилася після останніх обстрілів з боку країни-агресорки Росії, розповів експерт Андріан Прокіп.

Нагадаємо, експерт зізналась, як обстріли ГЕС та ТЕС "вдарять" по енергетиці. Україні бракує балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів, зазначила Ольга Кошарна.

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