Битимуть до останнього дня війни: Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по Україні

Щонайменше місяць українським містам загрожують ракетні удари / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні немає безпечних місць. Окупанти завдаватимуть ракетних ударів до останнього дня війни. Причому ракет у країни-агресора ще сотні.

Арестович закликав не плекати жодних ілюзій та не ігнорувати повітряну тривогу. Коли лунають сирени, потрібно йти в укриття або хоча б дотримуватися правила двох стін будинку.

За словами радника глави ОП, у Росії є ще багато ракет. При цьому росіяни переважно використовують ракети повітряного базування, які Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму.

"У цьому полягає гірка іронія. І таких ракет у них - ще сотні", - сказав Арестович в ефірі телемарафону.

Він припустив, що частина ракет Росія все ж таки, ймовірно, залишить для "страшної" війни з НАТО, але щонайменше місяць українським містам загрожують ракетні удари.

Що таке правило двох стін

У разі ракетного удару від небезпеки вас повинно відокремлювати не менше двох стін, тому що одна, імовірно, зруйнується від удару, а в другу полетять уламки стіни, віконного скла тощо.

Тому безпечніше ховатися в місці, розташованому за другою від фасаду несучою стіною. Зазвичай таким умовам відповідають тамбур, коридор або передпокій.

Нагадаємо, військовий експерт Агіль Рустамзаде також вважає, що загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. У Росії виявилося більше ракет, ніж всі очікували.

Як повідомляв Главред, Російська Федерація розглядає питання про застосування проти Києва ядерної зброї. Як заявив полковник СБУ Михайло Притула, вже є ракета, яка спрямована в бік української столиці.

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