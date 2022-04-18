Ракети раптово поміняли напрямок: Львівський депутат повідомив, куди цілилися окупанти

Результати удару ракетами окупантів по Львову / t.me/andriysadovyi

Ракети, якими окупанти завдали 18 квітня удару по Львову, спершу були направлені ними на Івано-Франківщину, але в останній момент по команді змінили напрямок. Про це заявив депутат Львівської міськради Андріан Гутник в ефірі Еспресо TV.

Він каже, що залізничний вокзал знову працює в звичайному режимі.

"Я думаю, що це було попередження для багатьох львів'ян та осіб тимчасово переміщених, які зараз у Львові, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Можливо, Львів був розслаблений в цьому плані. Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від Львівської Військової адміністрації немає. Відомо, що в Івано-Франківській області, коли долітали ракети, вони летіли в одному напрямку. На блокпостах, є інформація, що бачили, як вони повернули в напрямку Львова. Це були керовані ракети, які летіли в одному напрямку. Повітряна тривога попереджала про ракети, які летіли в бік західної України і вони були направлені в Івано-Франківськ, але в останній момент були перенаправлені до Львова", — повідомив він.

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Нагадаємо, раніше, вранці 18 квітня, російські військові завдали ракетні удари по ряду міст України. Зокрема, "прильоти" були в Києві, у Львові та в Дніпропетровській області.

По Львову вдарили чотири ракети окупантів. Три з них – по об'єкту військової інфраструктури, один – по шиномонтажу.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив на своєму Telegram-каналі, що одна з ракет потрапила в цивільний об'єкт — шиномонтаж. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.

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