"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

Зеленський зазначив, що в цілому керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно.

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Володимир Зеленський висловився про контрнаступ ЗСУ / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко.

В інтерв'ю BBC президент підкреслив, що осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут", - сказав глава держави.

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Зеленський зазначив, що в цілому керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ стикаються зі складнощами, в тому числі з замінованими територіями.

"Кроки хотілося б робити більше, вони трохи менше, але ви знаєте: той, хто бореться - переможе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь - якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій", - додав президент.

Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Однак, на його думку, росіяни готові здійснювати катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щодня. Вона щодня підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", - підкреслив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

В Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ВСУ в результаті доб'ються успіху.

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