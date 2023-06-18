ЗСУ досягли успіху в наступі, РФ зазнає великих втрат – британська розвідка

Українські сили досягли успіхів на всіх напрямках, де продовжують проводити операції, розповіли в розвідці Британії.

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ЗСУ завдають істотної шкоди окупантам РФ / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Радіо Свобода

За останній час тривають запеклі бої, в ході яких російські окупанти, а також Україна несуть значні втрати, повідомили в британській розвідці.

Найбільш інтенсивні зіткнення зараз тривають в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута, наголошується в аналітичному огляді Міноборони Великобританії, опублікованому в Twitter.

Як підкреслили британські військові аналітики, українські сили досягли певних успіхів на всіх напрямках, де продовжують проводити наступальні операції.

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Водночас зазначається, що російські окупаційні війська часто проводять досить ефективні оборонні операції протидії наступу ЗСУ.

"Обидві сторони несуть великі втрати, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів розпалу битви за Бахмут у березні", – додали в британській розвідці.

Звіт британської розвідки / @DefenceHQ

Ситуація в Бахмуті

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Рух йде на флангах. Ворог втрачає позицію за позицією.

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