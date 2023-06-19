"Буде дуже жорсткий двобій": Маляр розповіла про складну ситуацію на фронті

Українським захисникам важко просуватися на півдні, бо солдати країни-агресорки Росії чинять опір.

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Маляр розповіла про складну ситуацію на фронті / Колаж: Головред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Російські окупаційні війська не хочуть здаватися, а тому вони намагаються зупинити наступальні дії Збройних сил України. Тому нашим захисникам потрібно налаштуватися на жорсткий двобій з окупантами. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Як зазначила Маляр, українським захисникам важко просуватися на півдні, бо солдати країни-агресорки Росії чинять опір. Окрім того, українські воїни стикаються з "суцільним замінуванням".

"Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко, і ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається", - сказала заступниця міністра оборони.

Маляр також підкреслила, що вимірювати успіх ЗСУ лише за кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів – це неправильний підхід, оскільки операція має багато різних аспектів та завдань. Військові вже успішно виконують деякі з них.

"Вони рухаються так, як і мали рухатися. Найбільші результати ще попереду", - заявила вона.

Також Маляр розповіла, що на Куп'янському та Лиманському напрямках українські захисники перебувають у дуже запеклій обороні і жодного метра ворогові окупувати не вдалося. Вона зазначила, що ворог і досі не полишив свою ключову мету – вихід на рубежі Донецької та Луганської областей.

Контрнаступ Збройних сил України

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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