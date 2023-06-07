Під воду пішли 80% Олешок: окупанти розстрілюють за спробу врятуватися

Російські окупанти не проводять евакуацію людей із затоплених Олешок і погрожують розстрілом за спробу врятуватися самостійно.

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Під воду пішли 80% Олешок/ колаж: Главред, фото: Telegram

Тимчасово окуповане місто Олешки на Херсонщині уже затоплене на 80% після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Російські загарбники не проводять евакуацію місцевих мешканців із окупованих затоплених населених пунктів, більше того – погрожують розстрілом, якщо люди намагаються врятуватися з небезпечних територій самостійно.

Про це розповіла керівник Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в ефірі телемарафону. Вона зазначає, що станом на 14:00 над рівнем води залишилося лише 20% Олешок. Але є населені пункти, які вже повністю пішли під воду.

Гасаненко розповіла, що люди намагаються врятуватися, ховаючись на горищах і дахах будинків. Серед них є літні люди і важкохворі, які не можуть рухатися. Людей, які не можуть пересуватися самостійно, рятують їхні рідні.

Людям довелося провести минулу ніч на дахах і горищах без їжі та питної води. При цьому місцеві жителі бояться, що їхнє житло може не витримати випробування водою і завалитися, адже деякі оселі вже були зруйновані таким чином.

Російські окупанти не проводять евакуацію і при цьому не дозволяють місцевим жителем евакуюватися самостійно, каже Гасаненко.

"Станом на зараз евакуації немає. Військові РФ забороняють виїжджати власним транспортом. Дорога до сусідньої громади, у Копані, де готові прийняти людей, закрита. А за спробу спустити на воду човен військові РФ просто розстрілюють на місці. Врятуватися дуже мало шансів", – розповіла керівник Олешківської МВА.

Людей не пропускають на блокпостах

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що окупанти "самоусунулись" від обов’язку евакуйовувати людей.

"Цілі сім’ї сидять на дахах будинків, благають про допомогу і порятунок, але на їх прохання окупаційна влада не реагує. Вони самоусунулись від цих обов’язків. Українські військові з висоти, завдяки дронам, бачать складну ситуацію і, на жаль, нічим не можуть допомогти", – зазначив Лубінець у Telegram.

Також Лубінець розповів, що окупанти і самі не проводять евакуації, і не допускають на тимчасово окуповану територію волонтерів, які хочуть допомогти людям. Також загарбники не пропускають людей на блокпостах і повертають назад без російського паспорта. Крім цього, окупанти обстрілюють Херсон під час евакуації.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Тим часом Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС саме за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Перед здійсненням цього теракту окупанти навмисно підняли рівень води у водосховищі до 19 метрів.

Дивіться відео, що політичний діяч та публіцист Андрій Піонтковський розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС і спробу РФ натиснути на Захід:

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