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На Україну налетить скажений шторм: будуть сильні грози, дощі та пориви вітру

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2024, 19:31
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Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України найближчими днями будуть заморозки.
гроза, погода
Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: pexels

Погода в Україні 7 травня буде дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про грози у багатьох областях країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 8, 9 та 10 травня у багатьох областях України будуть заморозки 0-5 градусів.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що дощі з грозами в Україну принесе холодний атмосферний фронт. Вона додала, що через зміну погоди може боліти голова та "скакати" артеріальний тиск.

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погода 7 мая
Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: ventusky

Погода 7 травня

В Україні 7 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують грозові дощі у західних, північних, вдень і центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у західних, північних областях та на узбережжі морів 17-22°, в Карпатах 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 7 травня в Україні буде мокро та вітряно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+18 градусів.

погода 7 мая
Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: meteoprog

Погода 7 травня у Києві

У Києві 7 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ з грозою. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°, у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що вночі 8, 9 та 10 травня будуть заморозки 0-5 градусів; оголошено І рівень небезпечності.

погода 7 мая
Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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