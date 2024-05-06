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РФ погрожує влупити по військових об'єктах Британії

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2024, 18:31
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Російські окупанти бісяться через те, що Лондон дозволив Україні бити британською зброєю по території РФ.
Путін, ядерна зброя, Британія
РФ погрожує вдарити по Великій Британії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Російські окупанти погрожують вдарити по військових об'єктах Великої Британії у відповідь на те, що Лондон передає Україні зброю. Про це заявили в МЗС РФ.

Їх розлютило те, що Британія дозволила Києву використовувати свою зброю для ударів по території РФ. Окупанти вважають це "свідченням серйозної ескалації". У Кремлі тепер називають Велику Британію "стороною конфлікту".

"Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами", - йдеться в повідомленні.

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Військова допомога Україні - пакет допомоги від Британії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Офісі британського прем'єра зазначали, що у вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Пізніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і висловив подяку за виділення нового пакета допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Британія не планує допомагати Україні в збиванні "Шахедів", подібно до ситуації в Ізраїлі, через страх ескалації конфлікту в Європі.

Пізніше прем'єр Ріші Сунак оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть мільйони набоїв для стрілецької зброї, сотні одиниць техніки і ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Рішення про військову допомогу Україні від США

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалися поставки частини зброї та боєприпасів для України, заявив представник Пентагону Патрік Райдер.

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