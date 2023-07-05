Захищав Україну з лютого 2022 року: Луценко заявив про звільнення із ЗСУ

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що залишає лави Збройних сил України через інвалідність. Тепер він планує присвятити себе волонтерству.
"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тепер буду наближати перемогу як волонтер", - про це Луценко повідомив у своєму Facebook.
Він також поділився домашніми кадрами "розпакування" військового спорядження, на які також потрапили його улюбленці.
Відомо, що Юрій Луценко захищав Україну з лютого 2022 року. Спочатку він перебував у лавах тероборони Києва, потім обороняв країну в Миколаєві, на Херсонському напрямку, у Соледарі та Бахмуті.
Наступ ЗСУ
Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.
ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.
Сирський розкрив, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно із планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.
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