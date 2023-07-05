Захищав Україну з лютого 2022 року: Луценко заявив про звільнення із ЗСУ

На своїй сторінці він повідомив, що лікарська комісія встановила інвалідність у нього.

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Луценка демобілізували із ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook/LlutsenkoYuri, 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що залишає лави Збройних сил України через інвалідність. Тепер він планує присвятити себе волонтерству.

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тепер буду наближати перемогу як волонтер", - про це Луценко повідомив у своєму Facebook.

Він також поділився домашніми кадрами "розпакування" військового спорядження, на які також потрапили його улюбленці.

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Луценко показав домашні кадри / скріншот: facebook/LlutsenkoYuri

Відомо, що Юрій Луценко захищав Україну з лютого 2022 року. Спочатку він перебував у лавах тероборони Києва, потім обороняв країну в Миколаєві, на Херсонському напрямку, у Соледарі та Бахмуті.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Сирський розкрив, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно із планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

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