Просунулись на 2 кілометри: ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку

Українські військові продовжують звільняти окуповані території та вибивати росіян із позицій.

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ЗСУ контрнаступають на Таврійському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

Як повідомив у Facebook Валерій Шершень, українські військові просунулися в глибину оборони ворога на два кілометри.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до двох кілометрів", - повідомив він.

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За даними представника ЗСУ, Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах. Своєю чергою, окупанти чинять спротив. Втім, ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту.

"Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", - наголосив Шершень.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра. На флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

ЗСУ просунулися на Донеччині та Запоріжжі, ворог чіпляється за Бахмут. Сили оборони України просунулися на півдні та сході на глибину фронту від 1,2 до 1,5 кілометрів, вигризаючи у ворога кожен метр, сказала Ганна Маляр.

ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті. Підрозділи Збройних сил України захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і продовжують широкий наступ в цьому районі.

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